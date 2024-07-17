Yozgat'ta şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi

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Yozgat'ta yarım saat süren yağış hayatı olumsuz etkiledi

YOZGAT - Yozgat'ta akşamüzeri etkili olan şiddetli yağış nedeniyle kentte birçok ev ve iş yerlerini su basarken yollarda su birikintileri oluştu.

Yozgat'ta yarım saat boyunca etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Akşam saatlerinde etkili olan ve şiddetini giderek artıran yağış nedeniyle bazı yollarda ve caddelerde su birikintileri oluştu. Trafikte de aksamalar meydana geldi. Su basan caddelerde park halindeki bazı araçların yarıya kadar suya gömüldüğü görüldü. Vatandaşlar su basan iş yerlerini kendi imkanlarıyla temizlemeye çalıştı. Yozgat Belediyesi ekipleri su basan evlerde tahliye çalışması yaptı. Şiddetli yağışa yakalanan vatandaşlar da zor anlar yaşadı.

Geçen hafta da iş yerinin su bastığını söyleyen vatandaşlardan Kadir Şahin, bu işin çözümü yok içeri de bir metre su var" dedi.