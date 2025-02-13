Yozgat\'ta Sivil Jandarma Denetimi

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Yozgat'ta, yolcu gibi otobüslere binen sivil jandarma trafik ekipleri, sürücü ve yolcuların seyahat boyunca trafik kurallarına uyup uymadığını kontrol etti.

Kentte trafik güvenliğini sağlamak amacıyla şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüs şoförlerinin seyahat süresince trafik kurallarına uyup uymadığı, telefon kullanımı, takograf kontrolü ve genel sürüş güvenliği gibi unsurlar sivil jandarma trafik ekipleri tarafından denetleniyor.

Bu kapsamda belirli aralıklarla kentteki otobüslere farklı noktalardan yolcu gibi binen sivil ekipler, il sınırları içerisindeki seyahat boyunca sürücüleri ve yolcuları gözlemliyor.

Ekipler, yolcuların emniyet kemeri takıp takmadığını, sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadığını tespit ederek, seyahat sonunda kendilerini tanıtıp kurallara uymayanlara cezai işlem uyguluyor.

Sorgun- Çekerek devlet yolu üzerinden İstanbul- Kadışehri seferini yapan bir yolcu otobüsüne binen jandarma personeli, yolculuk boyunca sürücü ve yolcuları denetledi.

Trafik kontrol noktasına gelindiğinde ekipler, kimliklerini açıklayarak otobüs şoförünün herhangi bir kural ihlali yapmadığını belirtti.

Ekipler, yolculara da emniyet kemeri takmaları konusunda uyarıda bulundu.