Yozgat'ta Uyuşturucu ile Mücadele Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yozgat'ta Uyuşturucu ile Mücadele Eğitimi

Yozgat\'ta Uyuşturucu ile Mücadele Eğitimi

Yozgat Valiliği, 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi kapsamında 1500 kişiye uyuşturucu eğitimi verdi.

11.10.2024 16:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında Yozgat Valiliğince düzenlenen etkinlikte 1500 kişiye uyuşturucu ile mücadele eğitimi verildi.

Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, güvenlik güçlerinin gece gündüz demeden 24 saat uyuşturucu ile mücadeleyi sürdürdüğünü söyledi.

Sadece kurumların mücadelesinin yeterli olmadığını, vatandaşın da sahip çıkıp destek olması gerektiğini aktaran Özkan, "Daha huzurlu bir Yozgat için birlikte çalışalım. En iyi narkotik polisi anne, bilirse anne bilir, bulursa anne bulur. Yozgat'ta bağımlılığın hiç olmamasıdır. Bunun için de özellikle annelerimizin gücüne ihtiyacımız var. Hiçbir anne baba evladına kötüyü yakıştıramaz. 'Benim çocuğum yapmaz, benim çocuğum oraya gitmez' diyebilir ama bizim çocuğumuz değil, komşumuzun çocuğu, mahallemizin çocuğu olabilir. Onun gönül diliyle yola çıkalım, çocuklarımıza sahip çıkalım." dedi.

Konuşmanın ardından jandarma ve emniyet personeli slayt gösterisiyle uyuşturucu ve uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgi verdi.

Jandarma narkotik köpeği de gösteri sundu.

Etkinliğe Vali Yardımcısı Adnan Kayık, İl Jandarma Komutanı Albay Cezmi Yalınkılıç, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, İl Genel Meclisi Başkanı Adnan Ünal, daire müdürleri, mahalle ve köy muhtarları, vatandaşlar ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Yozgat Valiliği, Narkotik, Politika, Güvenlik, Sağlık, Güncel, yozgat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yozgat'ta Uyuşturucu ile Mücadele Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:22 Fiyatı 5 bin lira ve üzerinde olan kol saatleri için yüzde 20 ÖTV alınacak Fiyatı 5 bin lira ve üzerinde olan kol saatleri için yüzde 20 ÖTV alınacak
15:45 Kredi kartlarından savunma sanayiine yıllık katkı payı alınacak Kredi kartlarından savunma sanayiine yıllık katkı payı alınacak
15:45 Savcıyı makamında parmak sallayarak tehdit etti: Mermiye kafa atacak 500 adamları var Savcıyı makamında parmak sallayarak tehdit etti: Mermiye kafa atacak 500 adamları var
15:17 Köfteci Yusuf’un sahibinden yeni açıklama: Siyasi bağlantılarım olsa numune alamazlardı Köfteci Yusuf'un sahibinden yeni açıklama: Siyasi bağlantılarım olsa numune alamazlardı
10:30 Abisinin boğazını kestiği iddiasıyla yargılanıyordu, olayın ardından dram çıktı Abisinin boğazını kestiği iddiasıyla yargılanıyordu, olayın ardından dram çıktı
08:13 Afyonkarahisar’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 21 yaralı Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 21 yaralı
01:35 Güneş’teki patlamanın etkisiyle Türkiye’de birçok ilde kuzey ışıkları görüldü Güneş'teki patlamanın etkisiyle Türkiye'de birçok ilde kuzey ışıkları görüldü
00:22 Lübnan’dan tahliye edilen 558 Türk vatandaşını taşıyan ilk gemi Mersin’e ulaştı Lübnan'dan tahliye edilen 558 Türk vatandaşını taşıyan ilk gemi Mersin'e ulaştı
23:47 Alev topuna dönen Togg’un şarj edildiği evde kaçak elektrik kullanıldığı ortaya çıktı Alev topuna dönen Togg'un şarj edildiği evde kaçak elektrik kullanıldığı ortaya çıktı
23:21 Yüzyılın kasırgası ABD’yi fena vurdu Yüzyılın kasırgası ABD'yi fena vurdu
23:20 Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes maçında yumruklar konuştu Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes maçında yumruklar konuştu
23:06 Fenerbahçe Beko, EuroLeague’deki Türk derbisinde Anadolu Efes’i 83-78 yendi Fenerbahçe Beko, EuroLeague'deki Türk derbisinde Anadolu Efes'i 83-78 yendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2024 17:39:18. #1.11#
SON DAKİKA: Yozgat'ta Uyuşturucu ile Mücadele Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.