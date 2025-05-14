Ytü ve Msgsü Öğrencilerinden "Nureddin Yıldız" Protestosunda Gözaltına Alınan Boğaziçili Öğrencilere Destek

(İSTANBUL) - Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) öğrencileri öğrencileri, dün Boğaziçi Üniversitesinde "Nureddin Yıldız" protestosu sırasında gözaltına alınan öğrencilere kampüslerinde destek açıklaması yaptılar. MSGSÜ öğrencileri yaptıkları açıklamada, "19 Mart'tan bu yana, üniversitelerde haykıran bir ses var, Tayyip Erdoğan'ın istifasını isteyen, tutuklu sıra arkadaşlarının serbest kalmasını isteyen, üniversiteler sarayın kuklası olmasın isteyen öğrencilerin sesi yükseliyor. Bugün tekrar haykırıyoruz, biz bu hayatı hak etmiyoruz" dedi.

MSGSÜ öğrencileri Fındıklı'da bulunan Güzel Sanatlar Fakültesi binası önünde gerçekleştirdikleri eylemle gözaltına alınan öğrencilere destek verdi. "Tarikata barikat, kahrolsun şeriat", "Gençliğin katili, saray rejimi" sloganları attan öğrenciler basın açıklaması yaptı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bugün, Türkiye'de yaşanan yeni bir utanç tablosunun hesabını sokmak için buradayız. Dün Boğaziçi Ünivresitesinde Nureddin Yıldız etkinliğine karşı çıkan 97 sıra arkadaşımız gözaltına alındı. Devletin tüm kolluk güçleri, Boğaziçi Üniversitesinin tüm imkanları bir pedofili tarikatçıyı korumak için kullanıldı. Üniversitenin tüm güvenlikleri, devletin polisi şeriatçıları korumak adına öğrencilerin önüne dizildi. Ama tüm barikatlarına, yasaklarına, tehditlerine rağmen sıra arkadaşlarımız pedofililere, tarikatçılara cevabını yumurtayla verdi. 19 Mart'tan bu yana, ünivrsitelerde haykıran bir ses var, Tayyip Erdoğan'ın istifasını isteyen, tutuklu sıra arkadaşlarının serbest kalmasını isteyen, üniversiteler sarayın kuklası olmasın isteyen öğrencilerin sesi yükseliyor. Bugün tekrar haykırıyoruz, biz bu hayatı hak etmiyoruz."

"Yasaklarınız, baskılarınız bizi susturamaz"

YTÜ öğrencileri de üniversitenin Davutpaşa kampüsünde, yemekhane önünde açıklama yaptı. "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganı atan öğrenciler, "Yasaklarınız, baskılarınız bizi susturamaz diyoruz. Derhal arkadaşlarımıza, Boğaziçindeki ve Maçka'da gözaltına alınan arkadaşlarımıza özgürlük diyoruz" açıklamasında bulundu.