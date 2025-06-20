Yüceköy'de Mezuniyet Sevinci

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Yüceköy'deki ilkokulun tek 4. sınıf öğrencisi Süleyman Sayrav, düzenlenen mezuniyet töreniyle diplomasını aldı.

İlçeye 11 kilometre mesafede bulunan 8 öğrencinin eğitim gördüğü Yüceköy İlkokulunda tek 4. sınıf öğrencisi Süleyman Sayrav için mezuniyet töreni düzenlendi.

Şarkılar eşliğinde mezuniyet sevinci yaşayan Sayrav, kep attı, arkadaşlarıyla halay çekip okula gelen ailesiyle mezuniyetini kutladı.

Sayrav'a diplomasını köy muhtarı Hüseyin Yılmaz takdim etti.

İlk görev yılında öğrenci mezun etti

Sınıf öğretmeni Dilan Parlar, AA muhabirine, yeni atandığı köy okulunda öğretmenlik yaptığını söyledi.

2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemini sonlandırdıklarını belirten Parlar, "2 birinci sınıf, 2 ikinci sınıf, 3 üçüncü sınıf ve 1 dördüncü sınıf olmak üzere 8 öğrencim var. Bugün bizim için önemli bir gün. Karnelerimizi dağıttık, dönemimizi kapattık ve bir öğrencimizi mezun ettik." dedi.

Mezun olan öğrenci Sayrav için mezuniyet töreni düzenlediklerini anlatan Parlar, eğitim öğretimin tamamlanmasıyla üçüncü sınıftan dördüncü sınıfa üç öğrencisinin geçtiğini, yeni dönemde eğitim öğretime devam edeceklerini kaydetti.

Bugünün kendisi için de çok anlamlı olduğunu dile getiren Parlar, "Bugün benim için önemli bir gün çünkü burası benim ilk görev yerim. Yeni atandım ve bir öğrencimi mezun ettim. Bu beni açıkçası çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

"Mezun oldum, çok mutluyum"

Mezun olan Süleyman Sayrav da mezuniyetini arkadaşlarıyla halaylar çekerek kutladığını kaydederek, "4. sınıfı bitirip diplomamı aldım, mezun oldum, çok mutluyum." diye konuştu.

Anne Ayhan Sayrav ise oğlunun mezuniyeti dolayısıyla gururlu olduğunu söyledi.