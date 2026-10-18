Yücel Balkanlı, Yeni Parti Edirne il başkanlığı ön seçimini 2 bin 611 oyla kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Yücel Balkanlı, Yeni Parti Edirne il başkanlığı ön seçimini 2 bin 611 oyla kazandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yücel Balkanlı, Yeni Parti Edirne il başkanlığı ön seçimini 2 bin 611 oyla kazandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni Parti Edirne İl Başkanlığı ön seçimini Yücel Balkanlı 2 bin 611 oyla kazandı. Merkez ve 8 ilçede yapılan seçimde Cumhur Pekdemir 1901 oy, Seyfi Alp Üzmen 496 oy aldı; Balkanlı saha çalışmalarına başlayacağını belirtti.

Yeni Parti Edirne İl Başkanlığı için yapılan ön seçimi Yücel Balkanlı kazandı.

İl Başkanlığınca merkez ve 8 ilçede düzenlenen ön seçimde Yücel Balkanlı, Cumhur Pekdemir ve Seyfi Alp Üzmen yarıştı.

Seçimde Balkanlı 2 bin 611, Pekdemir 1901, Üzmen 496 oy aldı.

Balkanlı, il merkezindeki seçimin yapıldığı Atatürk Kültür Merkezi'nde yaptığı açıklamada, ön seçime katılan üyelere teşekkür etti.

İl ve ilçe yönetimlerinin parti örgütüyle birlikte saha çalışmalarına başlayacağını belirten Balkanlı, iktidar olmak için mücadele edeceklerini ifade etti.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan da Balkanlı'yı tebrik etti.

İl Başkanlığı seçimi 25 Ekim Pazar gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA
Yeni PartiPolitikaEdirneGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fransa’da sınır tanımayan yağma 80 yaşındaki çift bile hedef oldu Fransa'da sınır tanımayan yağma! 80 yaşındaki çift bile hedef oldu
Yol verme tartışmasında dehşet Evine kadar takip edip boynundan bıçakladılar Yol verme tartışmasında dehşet! Evine kadar takip edip boynundan bıçakladılar
Can Bonomo’nun acı gününde nefret yorumlarına tepki: İnsan değil miyiz Can Bonomo’nun acı gününde nefret yorumlarına tepki: İnsan değil miyiz?
Süper Lig’de Emre Belözoğlu fırtınası Süper Lig'de Emre Belözoğlu fırtınası
AK Parti’ye geçeceği iddia edilmişti: Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin’den açıklama AK Parti'ye geçeceği iddia edilmişti: Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'den açıklama
Bakan Bayraktar’dan doğal gaza zam sorusuna yanıt Bakan Bayraktar'dan doğal gaza zam sorusuna yanıt
20:41
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Galatasaray’ın stadı için açıklama
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Galatasaray'ın stadı için açıklama
20:36
Netanyahu: Türkiye ile doğrudan çatışmayı önlemeye çalışıyorum
Netanyahu: Türkiye ile doğrudan çatışmayı önlemeye çalışıyorum
20:26
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Selçuk Şahin’i hedef aldı: Aklını başına al
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Selçuk Şahin'i hedef aldı: Aklını başına al
19:55
Müge Anlı’da biyolojik babasını arıyordu Hamid Yorulmaz trafik kazası geçirdi
Müge Anlı’da biyolojik babasını arıyordu! Hamid Yorulmaz trafik kazası geçirdi
18:40
Fon kurulundan altıncı toplantı Sayı 131’den 65’e düştü
Fon kurulundan altıncı toplantı! Sayı 131'den 65'e düştü
17:50
Azerbaycanlı ünlü doktor Mahmudov’dan tepki çekecek “başörtüsü“ çıkışı
Azerbaycanlı ünlü doktor Mahmudov'dan tepki çekecek "başörtüsü" çıkışı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2026 20:59:04. #7.13#
SON DAKİKA: Yücel Balkanlı, Yeni Parti Edirne il başkanlığı ön seçimini 2 bin 611 oyla kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei