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Yücel'den Özel'e Destek

CHP Sözcüsü Yücel, Genel Başkan Özel'in avukatlık mesleğine saygı gösterdiğini vurguladı.

01.12.2024 19:16
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, avukatlık mesleği aleyhinde bir tavır almasının, incitici bir ifade kullanmasının asla düşünülemeyeceğini belirtti.

Yücel, sosyal medya hesabından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında, 26 Kasım'da partisinin grup toplantısı ile Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü önünde yaptığı basın açıklamasındaki sözlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

CHP Sözcüsü Yücel, "Genel Başkan Özgür Özel'in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in hukuksuz uygulamalarını eleştirirken kullandığı bazı ifadelerin avukat meslektaşlarımızı incittiğini üzülerek öğrendik. Genel Başkanımız açıklamasında aynı cümlenin devamında, avukatlık mesleğinin değerine ve kıymetine özellikle vurgu yapmıştır." ifadelerine yer verdi.

Kızı da aynı zamanda hukukçu olan Özel'in, her fırsatta avukatların haklarını savunduğunu ve mesleğin itibarını korumaktan yana tutum aldığını, Parti Meclisi'nde, MYK'da, Meclis Grubunda en yakın çalışma arkadaşları arasında avukatlar bulunduğunu belirten Yücel, "Genel Başkan Özel, avukatlık mesleği aleyhinde bir tavır alması, incitici bir ifade kullanması asla düşünülemez. Avukat meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur." açıklamasında bulundu.

Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında "Ben kendisini hızlı bir şekilde kıymetli diplomasıyla değerli mesleğini yapabileceği, kimseye zarar veremeyeceği bir başka alana davet ediyorum. Mutlaka avukatlığa dönsün." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Deniz Yücel, Özgür Özel, Politika, Güncel, Hukuk, Son Dakika

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