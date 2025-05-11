Yüksek İkmanda İlkbahar Sevinci

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde ilkbaharın geç geldiği yüksek rakımlı köylerin meraları, koyun ve kuzu sesleriyle şenlendi.

İlçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Balık Gölü'nün çevresindeki köylerde yaşayan ve zorlu iklim koşulları nedeniyle kışı Iğdır'da geçiren yöre sakinleri, ilkbaharın gelişiyle evlerine dönmeye başladı.

Havaların ısınmaya başlamasıyla dönüşlerin yoğunlaştığı köy ve mezralarda vatandaşlar, geçim kaynakları olan hayvanların bakımını sonbahara kadar yörede sürdürecek.

Sezon boyunca belirli ücret karşılığında tutulan çobanlar da koyun ve kuzuları doğanın canlanmaya başladığı zengin akarsu kaynaklarının bulunduğu arazilere çıkararak otlatıyor.

Göl kenarı ve dağların eteklerinde sürü halinde otlayan küçükbaş hayvanların karlı alandan geçişi ortaya güzel görüntüler çıkarıyor.

Çobanlardan İbrahim Artan, AA muhabirine, yaklaşık bir hafta önce bölgeye gelerek hayvanları otlatmaya başladıklarını söyledi.

Baharın geç geldiğini ve havaların ısınmadığını belirten Artan, "Iğdır'dan geliyoruz. Burada 6 ay kalacağız. Havalar çok sert geçti. Sonbaharda hayvanları yine Ağrı Dağı'nın eteklerine götüreceğiz. Yağmur ve kar çok var. Bazen bir günde 4 mevsimi yaşayabiliyoruz." dedi.

Çobanlığın hem güzel hem de zor yanlarının bulunduğunu anlatan Artan, "Hayvanları akşam köye götürüp ağıla bırakıyoruz. 2 ay sonra kuzular ayrılacak. Koyun kırkma yapılacak. Iğdır'da hava sıcak. Burayla orası arasında dağlar kadar fark var. Burada üst üste mont giymemize rağmen yine üşüyoruz. Kuzularla yaklaşık 10 bin küçükbaş hayvan burada otluyor." diye konuştu.

Alişan Artan da doğayı çok sevdiği için çobanlığın kendisine zor gelmediğini kaydetti.

Aynı zamanda hayvancılık da yaptığını dile getiren Artan, şunları dile getirdi:

"Doğayı ve hayvanları seviyorum. Köpeklerimiz olmasa kurtlarla başa çıkamayız. Köpeklerimiz çok iyi. Kışın kimse buralarda kalmıyor. Herkes yazın geliyor. Yazın buralar cennet gibi."

Sidar Karataş ise yıllardır dağlarda hayvan otlattığını belirterek, "Bu işin zorluğu çoktur. Sisli ve yağmurlu havalarda kurtlar geliyor. Köpekler, kurtların hayvanlara zarar vermesini engelliyor." ifadesini kullandı.