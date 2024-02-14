Yunan Çiftçiler Protestolara Devam Edecek

ATİNA, 14 Şubat (Xinhua) -- Başbakan Kiryakos Miçotakis ile görüşen Yunan çiftçiler protestolara devam edeceklerini bildirdiler.
Miçotakis ile çiftçi sendikalarının temsilcileri arasında Salı günü yapılan görüşmenin ardından, hükümet daha fazla taviz vererek çiftçilere on yıl boyunca elektrik faturalarının düşürülmesi ve gecikmiş faturaların ödenmesinde devlet desteği sözü verdi.
Hükümet birkaç gün önce bu yıl için elektrik faturalarında indirim ve tarımsal üretimde kullanılan mazot için vergi indirimi sözü vermişti.
Çiftçiler ise özellikle genç çiftçileri geçimlerini sağlamak üzere kırsal kesimde kalmaya ikna etme konusunda bu imtiyazları yetersiz buluyor.
Miçotakis e-posta yoluyla yayımladığı basın açıklamasında, "Haklı endişelerinizi dikkate alarak, ancak aynı zamanda ülkenin mali marjlarının belirli ve sınırlı olduğu gerçeğini de göz önünde bulundurarak ortak bir zeminde buluşabileceğimize inanıyorum" dedi.
Yunan çiftçiler haftalardır protesto gösterilerini sürdürüyor.
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