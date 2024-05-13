Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye ile ilişkilerimiz olumlu yönde gelişiyor
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye ile aralarındaki anlayış ve ilişki ortamının sürekli olarak daha olumlu bir şekilde geliştiğini belirtti. İki ülke arasındaki ilişkilerin iyileşmesi, bölgesel istikrarın sağlanması açısından önem taşıyor.
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14.05.2024 17:41:17. #1.12#
SON DAKİKA: Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Türkiye ile ilişkilerimiz olumlu yönde gelişiyor - Son Dakika
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