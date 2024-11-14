Yunanistan'da 32 Bin Hayvan İtlaf Edildi - Son Dakika
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Yunanistan'da 32 Bin Hayvan İtlaf Edildi

Çiçek hastalığı nedeniyle Doğu Makedonya ve Trakya'da 32 bin küçükbaş hayvan itlaf edildi.

14.11.2024 14:46
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Yunanistan'ın Doğu Makedonya ve Trakya eyaletinde çiçek hastalığı nedeniyle 32 bin küçükbaş hayvanın itlaf edildiği belirtildi.

Doğu Makedonya ve Trakya Veterinerlik Dairesi Müdürü Nikos Fotinias, katıldığı bir televizyon programında, çiçek hastalığının eyalette en çok Rodop'ta görüldüğünü ifade etti.

Fotinias, eyalet genelinde 32 bin küçükbaş hayvanın çiçek hastalığı nedeniyle itlaf edildiğini belirtti.

Hayvancılıkla uğraşanlara hijyen kurallarına dikkat etmeleri çağrısı yapan Fotinias, hastalığın bulaşmasında hayvan bakıcılarının rolünün büyük olduğuna dikkati çekti.

Nikos Fotinias, itlaf edilen hayvanlar için aralık ayı sonuna kadar tazminat ödeneceğini söyledi.

Kaynak: AA

Yunanistan, Makedonya, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Tarım, Çevre, Son Dakika

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