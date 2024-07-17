Yunanistan'da 48 noktada çıkan orman yangınlarının çoğu kontrol altına alındı - Son Dakika
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Yunanistan'da 48 noktada çıkan orman yangınlarının çoğu kontrol altına alındı

Yunanistan'da son 24 saatte 48 noktada çıkan orman yangınlarından 47'sinin kontrol altına alındığı, bir yangınla ilgili çalışmaların sürdüğü bildirildi. İtfaiye ekipleri havadan ve karadan müdahale ederek yangınların çoğunu kontrol altına almayı başardı. Ancak Aharnes bölgesindeki bir yangına müdahale çalışmaları devam ediyor. Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığı, Attiki, Mora, Orta Yunanistan, Batı Trakya ve Kuzey Ege adaları için yangın riskinin çok yüksek olduğunu ve bu bölgelerin yangın kategorisinde 4. seviyeye yükseltildiğini açıklamıştı.

17.07.2024 14:45
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Yunanistan'da son 24 saatte 48 noktada çıkan orman yangınlarından 47'sinin kontrol altına alındığı, bir yangınla ilgili çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülke genelinde 48 ormanlık alanda yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle bunlardan 47'si kontrol altına alındı. Aharnes bölgesinde yerleşim birimlerinin yakınında çıkan orman yangınına ise havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığından dün yapılan açıklamada Attiki, Mora, Orta Yunanistan, Batı Trakya ve Kuzey Ege adaları için yangın riski "çok yüksek" olarak tanımlanmış ve bu bölgeler "Kategori 4" seviyesine yükseltilmişti.

Kaynak: AA

Batı Trakya, Yunanistan, Kuzey Ege, İtfaiye, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan'da 48 noktada çıkan orman yangınlarının çoğu kontrol altına alındı - Son Dakika

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