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Yunanistan'da Genel Grev ve Gösteriler

Yunanistan'da işçiler, hayat pahalılığına karşı genel greve gitti, binlerce kişi sokaklara döküldü.

20.11.2024 17:45
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- Yunanistan'da işçiler genel greve gitti: Binlerce kişi gösteri düzenledi

ATİNA - Yunanistan'da çeşitli sektörlerde işçiler genel greve gitti. Başkent Atina'da binlerce kişi gösteri düzenledi.

Yunanistan İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun ülke çapında hayat pahalılığına karşı grev çağrısı üzerine çeşitli sektörlerde çalışanlar, bir gün süreyle iş bıraktı. Başkent Atina'da greve giden binlerce çalışan sokaklara döküldü. Gösteriye katılan işçi sendikaları, öğrenci birlikleri, sağlık çalışanları, öğretmenler, siyasi parti üyeleri ve itfaiye çalışanları, parlamento binasına yürüdü. Kalıcı ve istikrarlı çalışma için kapsamlı sigorta, tüm sektörlerde toplu iş sözleşmeleri yapılmasını, maaşların artırılmasını ve 8 saatlik çalışma süresinin uygulanmasını talep eden göstericiler, "Patronların olmadan devam edebilirsin", "Tek yol yine direnmek", "Toplu sözleşmeler, istikrarlı çalışma" şeklinde sloganlar attı. İşçilerin eylemleri nedeniyle toplu taşımada aksaklıklar yaşandı.

Yunanistan'da günde 8 saat çalışma sistemi zorunlu olmasına rağmen birçok işveren bu kurala uymuyor. Hükümetin denetimlerinin yetersiz kaldığını belirten işçiler, elektrik, ekmek, benzin gibi temel ihtiyaçların fiyatlarının yükselmesine ve artan enflasyona karşı maaşların düşük kalması nedeniyle zam talep ediyor.

Kaynak: İHA

Yunanistan, Politika, Sigorta, Ekonomi, Güncel, Atina, Son Dakika

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