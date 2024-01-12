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Yunanistan'da Genelkurmay Başkanı değişti

Yunanistan'da dört yıllık görev süresi dolan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros'un yerine Özel Harp Dairesi Başkanı Dimitris Hupis getirildi. Milli Güvenlik Hükümet Kurulu toplantısında alınan kararla, Kara Kuvvetleri Komutanlığına Yorgos Kostidis, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına Dimitrios Evangelos Kataras ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına Dimosthenis Grigoriadis atandı.

Yunanistan\'da Genelkurmay Başkanı değişti
12.01.2024 - 14:51,  Güncelleme: 14:54
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Yunanistan'da, dört yıllık görev süresi dolan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros'un yerine Özel Harp Dairesi Başkanı Dimitris Hupis getirildi.

Yunanistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görev süreleri dolan Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı, Deniz Kuvvetleri Komutanı ve Hava Kuvvetleri Komutanının yerine gelecek yeni isimlerin belirlenmesi gündemiyle Başbakan Kiryakos Miçotakis başkanlığında Milli Güvenlik Hükümet Kurulu (KYSEA) toplandı.

Kurulda verilen kararla Genelkurmay Başkanlığına Dimitris Hupis, Kara Kuvvetleri Komutanlığına Yorgos Kostidis, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına Dimitrios Evangelos Kataras ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına Dimosthenis Grigoriadis getirildi.

Kararın ardından konuşan Miçotakis, Floros'un hem ulusal hem de uluslararası anlamda zor bir jeopolitik süreçte Genelkurmaylık görevini üstlendiğini belirterek, kendisinin doğal afetler ve özel ihtiyaç zamanlarında da ülkeye hizmet ettiğini ifade etti.

1965 doğumlu Hupis, 2022'de de Ege Adaları'nın korunması amacıyla kurulmuş İçişleri ve Adalar Yüksek Askeri Komutanlığı (ASDEN) Komutanı olarak görev yapmıştı.

Kaynak: AA
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