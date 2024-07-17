Yunanistan'da Orman Yangınları: 3 İtfaiyeci Yaralandı, Yol Kapatıldı - Son Dakika
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Yunanistan'da Orman Yangınları: 3 İtfaiyeci Yaralandı, Yol Kapatıldı

Yunanistan'da aşırı sıcaklar ve şiddetli rüzgarın etkisiyle çıkan orman yangınlarında 3 itfaiyeci yaralandı. Kuzey Makedonya sınırındaki Evzoni Gümrüğü'ne giden yol tedbir amaçlı kapatıldı. İtfaiye ekipleri yangınlara havadan ve karadan müdahale ediyor.

17.07.2024 16:33
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Aşırı sıcakların ve şiddetli rüzgarın etkili olduğu Yunanistan'da orman yangınları nedeniyle 3 itfaiyeci yaralandı, Kuzey Makedonya sınırındaki Evzoni Gümrüğü'ne giden yol tedbir amaçlı kapatıldı.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, Kılkış (Kilkis) yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktığı bildirildi.

Korint Körfezi yakınlarındaki Sofikos bölgesinde çıkan orman yangınında itfaiye ekiplerinden 3 kişi müdahale sırasında yaralandı. Yaralı itfaiyeciler hastanede tedavi altına alındı.

Yerel basının haberlerine göre, tedbir amaçlı kapatılan yollar arasında Kuzey Makedonya sınırındaki Evzoni Gümrüğü'ne giden yol da yer aldı.

İtfaiye Teşkilatı Basın Sözcüsü, yaptığı açıklamada, bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Korint'te müdahalesi zor bir yangınla karşı karşıya olduklarını kaydetti.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangının kontrol altına alınabilmesi için bölgeye takviye ekip gönderildi.

Atina yakınlarındaki Aharnes bölgesinde de ormanlık alanda yangın çıktı. Yerleşim alanına yakın çıkan yangına müdahale için itfaiye ekipleri havadan ve karadan müdahale başlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yunanistan'da Orman Yangınları: 3 İtfaiyeci Yaralandı, Yol Kapatıldı - Son Dakika

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