Yunanistan'dan Girit'e İltica Başvurularına Askıya Alma - Son Dakika
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Yunanistan'dan Girit'e İltica Başvurularına Askıya Alma

Yunanistan\'dan Girit\'e İltica Başvurularına Askıya Alma
09.07.2025 18:00
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Yunanistan, Girit'e deniz yoluyla gelen sığınmacıların iltica başvurularını üç ay askıya aldı.

Yunanistan, Libya üzerinden son dönemde artan sığınmacı geçişleri karşısında Girit'e deniz yoluyla varanların iltica hakkını askıya aldı. Yetkililerin dün Libya'da Hafter ile görüşme girişimi fiyaskoyla sonuçlanmıştı.Yunanistan, başta Libya olmak üzere Kuzey Afrika'dan son dönemde artan düzensiz göçü engellemek üzere Girit Adası'nda iltica başvuru işlemlerini durdurdu.

Başbakan Kiryakos Mitsotakis, Çarşamba günü parlamentoda yaptığı konuşmada, "Acil durumlar acil önlemleri gerekli kılmaktadır. Yunan hükümeti, Kuzey Afrika'dan deniz yoluyla girenler için ilk etapta üç aylığına iltica başvurularını askıya alacağı konusunda Avrupa Komisyonu'nu bilgilendirme kararı almıştır" dedi. İlgili yasa tasarısı yarın meclisin onayına sunulacak.

İltica başvurularının askıya alınması kararının sadece Girit Adası'na deniz yoluyla gelenler için geçerli olacağını belirten Mitsotakis, Ada'ya yasa dışı yollardan gelen kişilerin gözaltına alınacağını kaydetti. Yunanistan Başbakanı, Girit'te sığınmacıların tutulacağı bir gözaltı merkezi inşa etmeyi planladıklarını ve Libya ile Yunan sahil güvenlik birimleri arasında Kuzey Afrika'dan gelen teknelerin geri gönderilmesi için doğrudan iş birliği arayışı içinde olduklarını aktardı.

Libya'da diplomatik skandal

Yunanistan'ın son dönemde Libya ile iş birliği çabaları sonuç vermemiş, Salı günü AB Komisyonu'nun göçten sorumlu üyesi Magnus Brunner'in Yunanistan, İtalya ve Malta göç bakanları eşliğinde Libya'ya gerçekleştirdiği ziyaret fiyaskoyla sonuçlanmıştı.

Brunner ve Avrupalı bakanlar, Trablus'ta Birleşmiş Milletler'in (BM)n tanıdığı meşru hükümetle görüşmeler sonrasında Halife Hafter ile görüşmek üzere Bingazi'ye geçmek istemiş ancak yaşanan diplomatik kriz nedeniyle ülkeyi terk etmek zorunda kalmışlardı.

Bingazi yönetimini tanımayan AB yetkililerinin Hafter ile yalnız görüşmek istedikleri, Hafter'in Bingazi yönetiminden isimlerin de görüşmede yer alması isteğini kabul etmedikleri için söz konusu yetkililerin "istenmeyen kişi" ilan edilerek havaalanından geri gönderildikleri medyaya yansıdı.

Bu yıl Girit'e gelenlerin sayısı 10 bini geçti

Yunan Sahil Güvenlik verilerine göre hafta sonundan bu yana Girit Adası'na varan sığınmacı sayısı 2 bini aştı. Yıl başından bu yana Girit'e gelenlerin sayısı ise toplamda 10 bini geçti.

Dün gece içinde 520 düzensiz göçmen bulunan bir balıkçı teknesi Girit Adası'nın güneyinde ele geçirilerek Atina yakınlarındaki Lavrio limanına yönlendirilmiş, düzensiz göçmenler ana karada bir gözaltı merkezine götürülmüştü.

Yunanistan'ın gözde turizm destinasyonlarından Girit'te son dönemde turistlerin yanında kıyıları dolduran sığınmacıların görüntüleri yerel makamlar ve turizm operatörlerinin yoğun tepkisine yol açmıştı.

Yunanistan son olarak Türkiye'den sığınmacı akışının yoğunlaştığı 2020 yılında iltica hakkını askıya almıştı.

AFP,AP/ BK,ET

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Kaynak: Deutsche Welle

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Son Dakika Güncel Yunanistan'dan Girit'e İltica Başvurularına Askıya Alma - Son Dakika

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