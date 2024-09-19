Yunanistan Fransa'dan 4. Firkateyni Almayı Hedefliyor

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Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, ülkesinin Fransa'dan alacağı "Belharra" tipi firkateyn sayısını 3'ten 4'e çıkarmayı amaçladığını açıkladı.

Dendias, Yunanistan'ın Fransa'dan alacağı 3 firkateynden biri olan "NEARHOS"un suya indirme töreni için bu ülkeye gitti.

Törende konuşan Dendias, "Yunanistan'ın bir firkateyn daha almak için müzakerelere başlamaya niyetli olduğunu açıklamaktan memnuniyet duyuyorum. Bu da aynı tip bir firkateyn olacak." diye konuştu.

Dendias, Fransa'dan temin edilecek "Belharra" tipi 4 firkateynden 3'ünün "Scalp Naval" tipi seyir füzesine de sahip olacağını belirterek, bu alımın da 12 yıllık uzun vadeli silahlanma programına eklendiğini kaydetti.

Savunma Bakanlığının, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e gelecek 20 yılın silahlanma programını sunduğunu ve programın meclise getirileceğini belirten Dendias, programda Yunanistan Silahlı Kuvvetlerine ait "MEKO" tipi firkateynlerin, "Russen" tipi hücumbotların ve denizaltıların modernize edilmesi, "Island" tipi 4 devriye botunun alınması, "Constelation" tipi firkateyn üretim programına katılarak bu firkateynlerden temin edilmesi ve Avrupa korvet programına Yunanistan'ın dahil edilmesi gibi hedeflerin olduğunu kaydetti.

Yunanistan, daha önce Fransa'dan 3 "Belharra" tipi firkateyn almak üzere sipariş vermişti.