Yunanistan ve İsrail Dışişleri Bakanları Görüştü

Güncel

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis'in, İsrailli mevkidaşı Gideon Saar ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan açıklamaya göre Yerapetritis, Saar ile görüşmesinde, Suriye'deki değişim sürecine ilişkin endişelerini dile getirdi.

Görüşmede Suriye'nin yanı sıra Orta Doğu'daki diğer gelişmeler de ele alındı.

Yunan Bakan görüşmede, bölgedeki tüm cephelerde acil barış gereksinimini vurgulayarak bölgesel istikrarın, yabancı müdahalesi olmadan sağlanmasının önemine dikkati çekti.