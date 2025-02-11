Yünlüce Köyü Ziyareti - Son Dakika
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Yünlüce Köyü Ziyareti

Yünlüce Köyü Ziyareti

Kaymakam Yılmaz, Yünlüce köyünde vatandaşların taleplerini dinledi ve sorunları çözecek talimatlar verdi.

11.02.2025 10:50
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Lalapaşa Kaymakamı Bahadır Yılmaz, Yünlüce köyünü ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Yılmaz kahvehanede bir araya geldiği vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

İletilen sorunların çözümü için ilgili kurum amirlerine talimat veren Yılmaz, köy ziyaretlerinin süreceğini kaydetti.

İpsala Belediyesine yeni araç alındı

İpsala Belediyesine yeni araç kazandırıldı

Belediyede düzenlenen törende lisanslı depolarda kullanılacak yükleyici iş makinesi tanıtıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Kerman, aracın hayırlı olmasını diledi.

İlçe Kaymakamı Ömer Sevgili ve vatandaşların katıldığı törende kurban kesildi, dua edildi.

TOBB desteğiyle yapılan okula ziyaret

İpsala Ticaret Borsası heyeti, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) desteğiyle yapılan Atatürk İlkokulu'nu ziyaret etti.

İpsala Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Sezer, ziyarette yaptığı konuşmada, okulun TOBB tarafından, Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan Ulusal Eğitime Katkı Protokolü kapsamında yapıldığını söyledi.

TOBB'un eğitime destek vermeye devam ettiğini belirten Sezer, öğrenci ve öğretmenlere başarılı bir dönem diledi.

Okulun müdürü Ali Eryılmaz da ziyaretten memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Bahadır Yılmaz, Yerel Yönetim, Lalapaşa, Politika, Eğitim, Güncel, İpsala, Son Dakika

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