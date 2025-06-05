Yunnan'da 5.0 Büyüklüğünde Deprem

DALİ, 5 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Dali kentine bağlı Bai Özerk İli'nde kurtarma operasyonu için yola çıkmaya hazırlanan itfaiyeciler, 5 Haziran 2025.
Çin Deprem Ağları Merkezi(CENC), Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinin Dali kentine bağlı Bai Özerk İli'ndeki Eryuan ilçesinde perşembe günü Beijing saatiyle 04.31'de 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.
CENC tarafından yayımlanan raporda, depremin 10 km derinlikte meydana geldiği belirtildi. (Fotoğraf: Xinhua)
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