Yunus Türü Körfez Muturu Tehlike Altında - Son Dakika
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Yunus Türü Körfez Muturu Tehlike Altında

Meksika'da yapılan bir araştırmaya göre, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan yunus türü körfez muturunun sayısı giderek azalıyor. Bu yıl sadece 8 tane görülen körfez muturunun, 2023 yılında ise 13 tane görüldüğü belirtilerek türün tehlike altında olduğu vurgulanmıştır. Araştırmacılar, muturların başka bir bölgeye göç etmiş olabileceğini düşünmektedir. Dünyanın en küçük musurgili ve en tehlike altında olan deniz memelisi olan körfez muturlarının bu yıl hiç yavrulamadığı da gözlemlenmiştir. Araştırmacılar, körfez muturlarını daha iyi araştırmak için akustik ses algılama teknolojisinin kullanılması gerektiğini ancak bölgedeki balıkçıların bu aletleri çaldığını belirtmiştir. Muturların yavaş ürediği ve insan yardımı olmadan hayatta kalamayacağı da vurgulanmıştır.

12.06.2024 11:05
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MEXICO Araştırmacılar, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan yunus türü körfez muturundan, bu yıl yaklaşık 8 tane görüldüğünü bildirdi.

Uzmanlar, 2023 yılında yaklaşık 13 körfez muturu görüldüğünü belirterek türün tehlike altında olduğunu vurguladı.

Türü tehlike altında olan hayvanların gözlemlenen sayısının neredeyse yarısına düştüğünü kaydeden araştırmacılar, muturların körfezdeki başka bir bölgeye göç etmiş olabileceğini de değerlendiriyor.

Dünyanın en küçük musurgili ve türü en tehlike altında olan deniz memelisi olan muturların, bu yıl hiç yavrulamadığı gözlemlendi.

Çalışmayı yürüten Barbara Taylor, gözlemlenen bölgenin, 2015'teki alanın yüzde 12'sini kapsadığını belirterek körfez muturlarını daha iyi araştırmak için akustik ses algılama teknolojisinin kullanılması gerektiğini ancak bölgedeki balıkçıların bu aletleri çaldığını kaydetti.

Biyolojik Çeşitlilik Merkezi Sivil Toplum Kuruluşunun Meksika temsilcisi Alex Olivera, muturların yavaş ürediğini ve insan yardımı olmadan türlerinin hayatta kalamayacağını belirtti.

Türün birçok farklı tehlikeyle karşı karşıya olduğunun altını çizen Olivera, koruma alanlarında bile türün popülasyonunun 15 yıl önceki miktara ulaşması için yaklaşık 50 yıl geçmesi gerektiğini aktardı.

Çalışma, Sea Shepherd Doğal Hayatı Koruma Derneğinin internet sitesinde yayımlandı.

Kaynak: AA

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