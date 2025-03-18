Yunusemre Belediyesi Barbaros Mahallesi'nde İftar Programı Düzenledi

(MANİSA)- Yunusemre Belediyesi, ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu güçlendirmek amacıyla Barbaros Mahallesi'nde iftar programı düzenledi.

Yunusemre Belediyesi, mahallelerde iftar programları düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda son olarak Barbaros Mahallesi'nde gerçekleştirilen iftar yemeğine, Belediye Başkanı Semih Balaban, Belediye Başkan Yardımcıları Emine Özge Arslan ve Mehmet Mesut Doğan, CHP İlçe Başkanı Mehmet Arslan ve yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri, Barbaros Mahalle Muhtarı Siyami Alak ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda semazen gösterisi sahnelendi. İftarın ardından geleneksel ramazan eğlencelerinin vazgeçilmezlerinden Hacivat ve Karagöz sergilendi.

"Ramazan ayı boyunca farklı mahallelerde iftar sofraları kurmaya devam edeceğiz"

Programda vatandaşlara hitap eden Belediye Başkanı Semih Balaban, "Yunusemre Belediyesi olarak ramazan ayını doyasıya yaşıyoruz. Bugün Barbaros Mahallemizde değerli halkımız ile bir araya geldik. Ramazan ayı boyunca farklı mahallelerde iftar sofraları kurmaya devam edeceğiz" dedi.