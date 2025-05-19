Yunusemre Belediyesi'nden Gençlik Şenliği - Son Dakika
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Yunusemre Belediyesi'nden Gençlik Şenliği

Yunusemre Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Süreyya Tabiat Parkı'nda düzenlediği şenlikte gençlere umut ve destek mesajı verdi. Başkan Balaban, 'Gelecek gençliktedir' diyerek gençlerin önemine vurgu yaptı.

19.05.2025 13:26  Güncelleme: 14:21
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(MANİSA) - Yunusemre Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Süreyya Tabiat Parkı'nda şenlik düzenledi. Belediye Başkanı Semih Balaban, "Hep birlikte, gençlerle omuz omuza yürüyeceğiz. Bizim görevimiz, gençlerin önünü açmak, onlarla dayanışma içinde olmak, onlara çözüm sunmak ve en önemlisi onlara umut olmaktır" dedi.

Yunusemre Belediyesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle, Süreyya Tabiat Parkı'nda "Gençlik Şenliği" düzenledi. Şenlikte, Yunusemre Belediyespor Kulübü'ne bağlı sporcular katılımcılara ustalıklarını sergilerken; müzik gösterileri, atölyeler, sahne performansları da yer aldı.

Başkan Balaban, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Mehmet Arslan, Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Bülent Kanik, belediye başkan yardımcıları ve daire müdürleri de gençleri yalnız bırakmadı.

Programda gençlere seslenen Arslan, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Bütün ümidim gençliktedir' derken yalnızca bir temenni değil, aynı zamanda bir vizyon ortaya koydu. O vizyon; düşünen, sorgulayan, çağın ilerisinde yürüyen, bağımsızlığı karakteri sayan bir gençliktir. İşte bu yüzden 19 Mayıs yalnızca bir bayram değil, Atatürk'ün mücadelesini sürdürme kararlılığıdır. Bugün gençlerimiz ne yazık ki işsizlik ve umutsuzluk içinde; yurt dışında daha iyi bir yaşam arayışı içerisindeler. Ancak tam da burada Ulu Önder'imizin şu sözünü hatırlatmak isterim: 'Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır.' Umut sizsiniz! En zifiri karanlıkta bile olsak, İstanbul'dan vapura binen o umut dolu çift mavi gözün ışığı her zaman yolumuzu aydınlatacaktır" diye konuştu.

Balaban da gençliğe duyduğu güveni ve onların ülkenin geleceği olduğuna olan inancını dile getirerek, şöyle konuştu:

"19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda çok güzel bir gençlik şenliği Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Sayın Ferdi Zeyrek ile birlikte düzenlemenin gururunu yaşıyoruz. Bu özel gün, yalnızca bir bayram değil, aynı zamanda bağımsızlık meşalesinin yakıldığı, milletimizin kaderinin değiştiği bir dönüm noktasıdır. Kurtarıcımız, Kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesi, gençlere olan inancının en büyük göstergesidir. Gençlerle bir arada olmak, onların enerjisini ve umudunu paylaşmak bizler için büyük bir mutluluk. Hep birlikte, gençlerle omuz omuza yürüyeceğiz. Bizim görevimiz, gençlerin önünü açmak, onlarla dayanışma içinde olmak, onlara çözüm sunmak ve en önemlisi onlara umut olmaktır. Gelecek gençliktedir. Çünkü Ulu Önder Atatürk'ün de dediği gibi, 'Ey yükselen yeni nesil. İstikbal sizsiniz.' Cumhuriyetimizi, demokrasimizi ve bağımsızlığımızı gençlerin azmi, çalışkanlığı ve inancıyla sonsuza dek yaşatacağız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yunusemre Belediyesi'nden Gençlik Şenliği - Son Dakika

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