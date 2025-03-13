Yunusemre Belediyesi Ramazan'da İftar Sofraları Kuruyor - Son Dakika
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Yunusemre Belediyesi Ramazan'da İftar Sofraları Kuruyor

Yunusemre Belediyesi, ramazan ayının dayanışma ruhunu güçlendirmek için ilçede iftar sofraları kurarak vatandaşları bir araya getiriyor. İlk iftar sofrası Ayn-i Ali Mahallesi'nde başlatıldı.

13.03.2025 11:20  Güncelleme: 12:40
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(MANİSA)- Yunusemre Belediyesi, ramazan ayının dayanışma ruhunu güçlendirmek amacıyla ilçe genelinde iftar sofraları kuruyor. Ayn-i Ali Mahallesi'nde kurulan iftar sofrasında yüzlerce vatandaş birlikte oruç açtı.

Yunusemre Belediyesi'nin mahallelerde düzenlediği iftar programı, Ayn-i Ali Mahallesi ile devam etti. İftara, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mesut Doğan, Emine Özge Arslan, Hakan Gürtunca, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Mehmet Arslan, daire müdürleri, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İftar yemeği sonrası vatandaşlara seslenen Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Gürtunca, "Yunusemre Belediyesi olarak, Ramazan ayının ruhuna uygun etkinlikler düzenleyerek vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Ramazan boyunca farklı mahallelerde iftar sofraları kurmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yunusemre Belediyesi Ramazan'da İftar Sofraları Kuruyor - Son Dakika

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