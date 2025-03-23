Yunusemre'de İftar Sofrası Kuruldu

(MANİSA)- Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Osmancalı'da kurulan iftar sofrasında vatandaşlarla bir araya geldi.

Yunusemre Belediyesi, Osmancalı Mahallesi'nde iftar sofrası kurdu. Osmancalı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen iftar programına Belediye Başkanı Semih Balaban, eşi Serap Balaban, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri, muhtarlar ve mahalle halkı katıldı.

"Yuntdağı'ndaki 31 köyü tekrar kırsal mahalle olarak düzenledik"

Programda halka seslenen Başkan Balaban, Yuntdağı'na hizmet etmeye devam edeceklerini belirterek şöyle konuştu:

"Her gittiğim yerde vurguluyorum. Bu ramazan iftarlarını biz değil, sizler veriyorsunuz. Bu sofralar, sizin vergilerinizin hizmet olarak sizlere geri dönmesiyle kuruluyor. Daha önce de söylediğimiz gibi, Yuntdağı'nın güzel insanlarına ne söz verdiysek, beş yıllık görev süremiz boyunca bunları hayata geçireceğiz. Elbette her şey bir yılda, iki yılda tamamlanmıyor. Ancak biz, süreç içinde verdiğimiz sözleri yerine getirmek için kararlıyız. En büyük taleplerinizden biri kırsal mahalle statüsüydü ve biz, Yuntdağı'ndaki 31 köyü tekrar kırsal mahalle olarak düzenledik. Bu, bizim için önemli bir adımdı ve tüm muhtarlarımızın talebiydi. Belediye olarak üzerimize düşeni yaptık, sağ olsun Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek de onayladı. Şimdi ise hep birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz."