Yunusemre\'de Sahte İçki Operasyonu

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde evinde sahte içki ürettiği iddiasıyla gözaltına alınan 60 yaşındaki şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir evde kaçak şekilde alkol üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Adrese baskın yapan ekipler, 3 bin 222 litre içki ile çok sayıda şişe ele geçirdi, R.Y'yi (60) gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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