Yunusemre'de Temiz Çevre Kampanyası Gerçekleştirildi

(MANİSA) - Yunusemre Belediyesi Kent Konseyi Mahalle Meclisi üyeleri, belediye personeli ve mahalle sakinleri, "Temiz Yunusemre, Temiz Çevre" kampanyası kapsamında Hafsa Sultan Mahallesi'nde temizlik çalışması yaptı.

Yunusemre Belediyesi Kent Konseyi Mahalle Meclisi üyeleri, Hafsa Sultan Mahallesi'nde temizlik etkinliği gerçekleştirdi. Mahallede yaşayan vatandaşların da gönüllü olarak katıldığı etkinlikte, çevre bilincini artırmak ve temiz bir yaşam alanı oluşturmak amacıyla sokaklar ve boş alanlarda biriken çöpler toplandı.

Kent Konseyi Başkanı Bektaş Kılınç, temizlik çalışmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Belediye Başkanımız Semih Balaban'ın öncülüğünde geçtiğimiz yıl başlattığımız çevre temizlik çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda hemşehrilerimizle birlikte el ele vererek mahallemizi tertemiz hale getirdik. Mahalle meclisi başkanlarımız ve vatandaşlarımızın özverili çalışmaları sayesinde başarılı bir etkinlik gerçekleştirdik. Bu vesileyle vatandaşlarımızda çevre bilinci oluşturabilmiş olmak bizleri son derece mutlu etti" ifadelerini kullandı.