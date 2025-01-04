Yüreğir Belediye Başkanı Demirçalı: "5 Ocak Kurtuluş Bayramı'nı Kutluyorum" - Son Dakika
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Yüreğir Belediye Başkanı Demirçalı: "5 Ocak Kurtuluş Bayramı'nı Kutluyorum"

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, “5 Ocak Kurtuluş Bayramı’nı kutluyor, bağımsızlığımızı ve özgürlüğümüzü; kurduğu Cumhuriyet ile bize yeniden kazandıran başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi özlem, minnet ve rahmetle anıyorum” mesajını yayımladı.

04.01.2025 10:27  Güncelleme: 11:36
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(ADANA) - Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, "5 Ocak Kurtuluş Bayramı'nı kutluyor, bağımsızlığımızı ve özgürlüğümüzü; kurduğu Cumhuriyet ile bize yeniden kazandıran başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi özlem, minnet ve rahmetle anıyorum" mesajını yayımladı.

Başkan Demirçalı, 5 Ocak Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Demirçalı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"1918'de işgal etmeye başladıkları İstanbul ve Anadolu'da, Türk milletine yaşam alanı bırakmamaya kararlı olan emperyalist güçler, Adana'yı da Fransızlar ve Ermeniler aracılığıyla tahakküm altına almak istedi. Aralık 1918'den 5 Ocak 1922'ye kadar süren işgal ve zulüm sırasında cesur ve yiğit Adanalılar düşmana direnmiş, canları pahasına karşı koymuş ve sonunda Adana'mızı işgalden kurtararak, hürriyetine kavuşturmuştur. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Bende bu vekayiin ilk hissi teşebbüsü bu memlekette, bu güzel Adana'da vücut bulmuştur' sözleri göstermiştir ki Adana Atatürk'e kurtuluş ilhamını veren kenttir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ve kurtuluşuna ilham kaynağı olmuş kentimiz için 5 Ocak esaretten kurtuluş, aydınlık günlere doğru gidişin adıdır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşehrilerimin 5 Ocak Kurtuluş Bayramı'nı kutluyor, bağımsızlığımızı ve özgürlüğümüzü; kurduğu Cumhuriyet ile bize yeniden kazandıran başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi özlem, minnet ve rahmetle anıyorum"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yüreğir Belediye Başkanı Demirçalı: '5 Ocak Kurtuluş Bayramı'nı Kutluyorum' - Son Dakika

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