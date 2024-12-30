Yüreğir Belediye Başkanı Demirçalı\'nın Yeni Yıl Mesajı

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(ADANA)- Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Toplumsal barış, demokrasi ve özgürlüğün egemen olduğu yeni bir yıl temennisiyle 2025 yılının dünyaya ve insanlığa sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini tüm kalbimle diliyorum" dedi.

Belediye Başkanı Ali Demirçalı yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Değerli Yüreğirli Hemşehrilerim, sevinçlerini ve üzüntülerini hep birlikte paylaştığımız 2024 yılını geride bırakarak, yeni umutlar ve daha aydınlık bir gelecek dileğiyle 2025 yılına giriyoruz.

Göreve geldiğimiz günden bu yana, Yüreğir'imiz için birçok projeyi hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. İlçemizin her köşesine hizmet götürmek, çocuklarımızın gülen yüzlerinde mutluluğu görmek ve kadınlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak için çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. Yüreğir'imizi, hep birlikte daha ileriye taşıyacağız.

Yeni yılda da kalkınmaya duyarlı belediyecilik vizyonumuzla, Yüreğir'in potansiyelini, halkımızın yaşam kalitesini ve ilçemizin kültürel zenginliklerini artırmak için planladığımız kapsayıcı projelerle var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. 2025 Yüreğir yılı olacak.

Toplumsal barış, demokrasi ve özgürlüğün egemen olduğu yeni bir yıl temennisiyle 2025 yılının dünyaya ve insanlığa sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini tüm kalbimle diliyor, yeni yılınızı kutluyorum."