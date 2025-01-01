Yüreğir Belediyesi'nden Toplu Sünnet Şöleni

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(ADANA) - Yüreğir Belediyesi, beş yaşını doldurmuş 100 çocuk için 19 Ocak Pazar günü toplu sünnet şöleni düzenleyecek.

Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezi'nde 19 Ocak 2025 tarihinde beş yaşını doldurmuş 100 çocuk için yapılacak toplu sünnet şöleni için kayıtlar, yarın başlayacak. Son kayıt günü ise 15 Ocak olacak.

Çocukların sünnet işlemlerinin hastane ortamında gerçekleştirileceğini belirten Belediye Başkanı Ali Demirçalı, "Çocuklarımız için sünnet şöleni düzenleyerek onların ve ailelerinin heyecanına ortak olmak bizim için büyük bir mutluluk. Uygulamaya koyacağımız bu sosyal projemizin halkımız arasında birliğin, beraberliğin, kaynaşmanın coşkulu bir simgesi olacağına inanıyorum. Sünnet şölenimize tüm halkımızı davet ediyorum" dedi.

Başvurular, belediyenin resmi internet sayfası 'www.yuregir.bel.tr' adresinden ve 444 80 44 çağrı merkezi üzerinden yapılabilecek.