Yüreğir'de İftar Sofraları Birlik ve Dayanışma Mesajı Veriyor - Son Dakika
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Yüreğir'de İftar Sofraları Birlik ve Dayanışma Mesajı Veriyor

Yüreğir Belediyesi, farklı mahallelerde düzenlediği iftar programlarıyla vatandaşları bir araya getiriyor. Belediye Başkanı Ali Demirçalı ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut'un katıldığı iftarlar, birlik ve beraberlik teması etrafında yapıldı.

13.03.2025 12:53
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(ADANA) - Yüreğir Belediyesi'nin her gün farklı mahallelerde düzenlediği iftar programları vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Yunus Emre, Doğankent, Atakent, Yunusoğlu ve çevre mahallelerin katılımıyla gerçekleştirilen iftar programlarına binlerce kişi katıldı.

Yüreğir'in farklı mahallelerinde her gün binlerce kişi iftar sofralarında buluşuyor. Yunus Emre, Doğankent, Atakent, Yunusoğlu ve çevre mahallelerin katılımıyla düzenlenen son programda vatandaşlar hep birlikte oruç açtı.

Yunusoğlu ve çevre mahallelerinde düzenlenen iftar yemeğinde konuşan Belediye Başkanı Ali Demirçalı, "Ramazan, ruhumuzu arındırma, kalbimizi sevgiyle doldurma ve birlik içinde daha güzel bir dünya inşa etme zamanıdır. Ramazan, birlik ve beraberlik ayıdır, küslüklerin unutulduğu aydır. Ramazan paylaşmaktır. Biz de soframızı paylaşarak birlik ve beraberliğimizi pekiştiriyoruz" dedi.

Doğankent ve çevre mahallelerinde düzenlenen iftar yemeğine ise CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut da katıldı. Bulut, "Belediye başkanları gelir, oy ister, seçilir, sonra hiçbir hizmet yapmaz. Ama bu kaderi yıkacak kişi Ali Demirçalı'dır. Dünyayı çürüten en önemli şey adaletsizliktir. Adaletsizliğin olduğu her yerde kötülük çıkar. Hizmetlerde adil davranmak gerekir. CHP olarak her yerde eşit mesafede olacağımızın sözünü veriyoruz" diye konuştu.

Atakent'te düzenlenen iftarda ise yaklaşık bin 600 kişi bir araya geldi. İftar programına, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da katıldı.

Başkan Karalar, hiçbir gücün toplumsal birliği bozamayacağını belirterek, "Ramazan, bize insanlığı, barışı ve kardeşliği hatırlatan günlerdir. Mübarek ramazan ayı, bizi dinlenmeye, barışıp kucaklaşmaya davet eden bir fırsattır. Dünyanın her yerinde kargaşa ve kavga vardır. Ancak bizleri birbirimize düşürmek isteyen güçler emellerine ulaşamayacaklar. Bizleri birbirimize düşürmeye çalışanlara sizler müsaade etmediniz. Yüce Rabbimize şükürler olsun ki bizim memleketimizde bunu başaramadılar" ifadelerini kullandı.

Yunus Emre Anadolu ve 19 Mayıs mahallelerinin ortak iftarında ise Yüreğir Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Ceylan, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Ceylan, Ramazan ayının önemine değinerek, birlikteliğin toplumun huzuruna katkı sağladığını belirtti.

CHP Yüreğir İlçe Başkanı Sabri Sarı ise "Ramazan ayı, hepimize huzur, mutluluk, insanlık onuru ve birliktelik duygusu kazandırdı. Aynı sofrada birlikte paylaşmanın anlamını daha derinden hissediyoruz. Ramazan ayımız mübarek olsun" dedi.

Kaynak: ANKA

Son Dakika

Son Dakika Güncel Yüreğir'de İftar Sofraları Birlik ve Dayanışma Mesajı Veriyor - Son Dakika

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