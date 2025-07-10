Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir apartmanın dış cephesinin boyanması sırasında halatı kopan iskelede asılı kalan işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kışla Mahallesi'ndeki binanın dış cephesinin boyanması için kurulan iskelenin bir halatı koptu.
Bu sırada 6. katta çalışma yapan işçi N.K, sırtındaki emniyet halatı sayesinde asılı kaldı.
Tedbiren pencere korkuluklarına tutunan N.K, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, merdivenli araçla ulaştıkları işçiyi aşağıya indirdi.
Son Dakika › Güncel › Yüreğir'de İşçi İskelede Asılı Kaldı - Son Dakika
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