Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde traktörün bir iş yerine girme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Yeşil Bağlar Mahallesi İbrahim Tatlıses Caddesi'nde, ehliyetsiz sürücünün kullandığı ve 4 kişinin bulunduğu traktör, kontrolden çıkarak bir iş yerine girdi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada traktörden düşerek yaralanan 1 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Yüreğir'de Traktör Kaza Yaptı - Son Dakika
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