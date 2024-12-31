Yurt Dışına Çıkış Harcı Değişiyor

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Antalya Defterdarı İlhan Karayılan, yurt dışına çıkarken ödenen basılı harç pulu döneminin 1 Ocak 2025'te sona ermesi nedeniyle uyarıda bulundu.

Karayılan, yaptığı yazılı açıklamada, yurt dışına çıkış harcı ödemeleri 1 Ocak 2025'ten itibaren Gelir İdaresi Başkanlığının Dijital Vergi Dairesi (dijital.gib.gov.tr) ve GİB Mobil (İOS, Android) uygulamalarından, yetkili bankaların internet bankacılığı ve mobil bankacılık uygulamalarından, havalimanı dış hatlar giden yolcu ve çıkış kapılarında (pasaport kontrol noktası öncesinde) bulunan kiosklar ve veznelerde kredi kartıyla PTT veznelerinden, vergi dairelerindeki veznelerden nakit veya kredi kartıyla malmüdürlükleri, gümrük saymanlıkları ve defterdarlık muhasebe müdürlüklerinden yapılabileceğini belirtti.

Yurt dışına çıkış harç tutarının 710 lira olduğunu bildiren Karayılan, şunları kaydetti:

"Ancak, 2024 yılının sonu itibarıyla geçerli harç tutarı olan 500 lira üzerinden alınan yurt dışına çıkış harç pulları, 10 Ocak gün sonuna kadar yapılacak yurt dışına çıkışlar için kullanılabilecektir. Antalya Defterdarlığı olarak Fraport TAV Antalya Uluslararası Havalimanı ve Gazipaşa Havalimanı'ndan yurt dışına seyahat edecek mükelleflerimizin, yurt dışı çıkış harcını hızlı, kolay ve rahatça ödeyebilmeleri için öncelikle dijital ödeme kanallarını veya yukarıda belirtilen diğer ödeme yöntemlerini kullanarak gerçekleştirebileceklerini önemle hatırlatır, herkese sağlıklı ve mutlu yeni bir yıl dileriz."