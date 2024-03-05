Yurt dışından getirilen 3 tırın şase değiştirilerek satıldığı ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yurt dışından getirilen 3 tırın şase değiştirilerek satıldığı ortaya çıktı

Yurt dışından getirilen 3 tırın şase değiştirilerek satıldığı ortaya çıktı

Kayseri Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından getirilen 3 tırın başka araçlara ait şase tatbik edilerek satıldığı bilgisini aldı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı ve 3 tıra el konuldu. Şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

05.03.2024 17:05  Güncelleme: 17:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yurt dışından Kayseri'ye getirdikleri 3 tırı başka araçlara ait şase tatbik ederek satan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından getirilen 3 tırın başka araçlara ait şase tatbik edilerek satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, tespit edilen adreslerde düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı, 3 tıra el koyuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, Kayseri, Suç, Operasyon, Kaçakçılık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yurt dışından getirilen 3 tırın şase değiştirilerek satıldığı ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Kapalı Çarşı ve Mısır Çarşısı Esnafını Ziyaret Etti
    18:13 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Kapalı Çarşı ve Mısır Çarşısı Esnafını Ziyaret Etti

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kapalı Çarşı ve Mısır Çarşısı esnafını ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. Ziyaretlerine İstanbul'da devam eden Bakan Yerlikaya'ya İstanbul Valisi ve Fatih Belediye Başkanı da eşlik etti.

  • Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü, öğrenci ve anne adaylarına siber suçlar ve uyuşturucuyla mücadele eğitimi verdi
    18:13 Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü, öğrenci ve anne adaylarına siber suçlar ve uyuşturucuyla mücadele eğitimi verdi

    Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü, öğrenci, anne ve anne adaylarına yönelik siber suçlar ve uyuşturucuyla mücadele konularında eğitim, bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri düzenledi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından oluşturulan SİBERAY programı kapsamında, öğrencilere güvenli internet kullanımı, siber zorbalık ve dijital okur yazarlık konularında seminer verildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü de il genelinde uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirdi.

  • Ödemiş'te traktörle otomobil çarpıştı: 5 yaralı
    18:12 Ödemiş'te traktörle otomobil çarpıştı: 5 yaralı

    İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, traktörle otomobil çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Kazada, otomobilde bulunan 4 kişi ile traktörde yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar, Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

  • AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin: Şeker Kanyonu'ndaki yol için çalışma yapılıyor
    18:11 AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin: Şeker Kanyonu'ndaki yol için çalışma yapılıyor

    AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, Şeker Kanyonu'ndaki yolun sel nedeniyle zarar gördüğünü ve İl Özel İdaresi ile karayollarının burada çalışma yaptığını bildirdi. Şahin, yolun bir an önce trafiğe açılması için kalıcı çözüm üzerinde çalıştıklarını ve geçici çözüm için de çaba sarf ettiklerini belirtti. Şeker Kanyonu'ndaki yolun kullanılabilir hale getirilmesi için mühendislik çalışmalarının devam ettiği ve Karayolları'nın da destek verdiği ifade edildi.

  • Bursa'ya 2060 Yılına Kadar Susuzluk Yaşatmayacak Proje Başlatıldı
    18:11 Bursa'ya 2060 Yılına Kadar Susuzluk Yaşatmayacak Proje Başlatıldı

    Bursa'ya 2060 yılına kadar susuzluk yaşatmayacak olan 'Bursa Çınarcık İçme Suyu Projesi'nde çalışmalar başlatıldı. Proje kapsamında Çınarcık Barajı suyunun şehre getirilmesi için hattın imalatı başladı. Proje tamamlandığında Bursa'nın su sıkıntısı çekmeyeceği belirtilirken, içme suyunu şehre ulaştıracak hattın inşası 2025'in ikinci yarısında tamamlanacak.

  • Emine Erdoğan, COP29 Başkanı Mukhtar Babayev ile görüştü
    18:10 Emine Erdoğan, COP29 Başkanı Mukhtar Babayev ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı (COP29) Başkanı Azerbaycan Çevre Bakanı Mukhtar Babayev ile görüştü. Görüşmede, Türkiye ve Azerbaycan arasında çevre konularında ve COP29 Zirvesi bağlamında yakın işbirliği yapılmasından memnuniyet duyulduğu belirtildi. Emine Erdoğan, Azerbaycan'a Türkiye'nin tüm imkan ve tecrübeleri ile destek olacaklarını vurguladı.

  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Cumhur İttifakı Türkiye'nin Sigortasıdır
    18:10 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Cumhur İttifakı Türkiye'nin Sigortasıdır

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Gölbaşı'nda AK Parti ve MHP seçim irtibat bürolarını ziyaret ederek yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin sigortası olduğunu belirtti. Işıkhan, bu birlikteliğin Türkiye Yüzyılı'na ışık tutacağına inandığını ve seçimin kentlerin 5 yıllık kaderini belirleyeceğini vurguladı.

  • Manisa Şehir Hastanesi'nde 5 yılda 33 bin 695 hastaya kemoterapi tedavisi uygulandı
    18:10 Manisa Şehir Hastanesi'nde 5 yılda 33 bin 695 hastaya kemoterapi tedavisi uygulandı

    Manisa Şehir Hastanesi'nde bulunan Ayaktan Kemoterapi Ünitesi, 5 yılda 33 bin 695 onkoloji hastasına kemoterapi tedavisi uyguladı. Ünite, 4 hekim ve 13 personel ile günde yaklaşık 200 hastaya hizmet veriyor. Hastane yetkilileri, kanser hastalarının tedaviden korkmamalarını ve hekimlerin destek bilgilerini alarak hareket etmelerini önerdi.

  • Diyarbakır'da Dört Ayaklı Minare'nin Restorasyon Çalışmaları Başladı
    18:10 Diyarbakır'da Dört Ayaklı Minare'nin Restorasyon Çalışmaları Başladı

    Diyarbakır'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde hafif hasar gören Dört Ayaklı Minare'nin restorasyon çalışmaları başladı. Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Diyarbakır'da depremden etkilenen tarihi yapılar arasında yer alan Dört Ayaklı Minare, gelecek ay tamamlanması planlanan restorasyon sürecine girdi.

  • AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Çetinkaya, Kentsel Dönüşüm Projesini Anlattı
    18:09 AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Çetinkaya, Kentsel Dönüşüm Projesini Anlattı

    Çetinkaya, 1 Nisan sabahından başlamak üzere 2029'a kadar vadettikleri tüm projeleri halkın hizmetine sunacaklarını belirtti. Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 2 bin 100 konut yapılacağını ve yıpranmış konutların revize edileceğini ifade etti. Çetinkaya, vatandaşlardan gelen taleplere çözüm olacaklarını vurguladı.

  • İzmir İl Jandarma Komutanlığı, cayrokopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi
    18:09 İzmir İl Jandarma Komutanlığı, cayrokopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi

    İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması, Aydın Jandarma Filo Komutanlığı'ndan görevlendirilen cayrokopter eşliğinde Aliağa, Foça ve Menemen'de jandarmanın sorumluluk bölgesinde havadan trafik denetimi yaptı. Olası trafik kazaları ile bu kazalara bağlı can kayıplarını önlemek maksadıyla gerçekleştirilen denetimlerde, sürücü ve yolculara genel trafik kuralları hakkında bilgilendirmede bulunuldu.


16:40 Muğla’da 4 büyüklüğünde deprem Muğla'da 4 büyüklüğünde deprem
16:09 Belediye Başkanı fuhuş operasyonunda tutuklandı Belediye Başkanı fuhuş operasyonunda tutuklandı
16:02 CHP lideri Özel’in “Bedelli askerlik“ çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum CHP lideri Özel'in "Bedelli askerlik" çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
15:57 MOSSAD’a bilgi satanlara yönelik operasyonun detaylarına ulaşıldı MOSSAD'a bilgi satanlara yönelik operasyonun detaylarına ulaşıldı
14:59 Lüks araç ile 1 kişinin ölümüne neden olan 16 yaşındaki sürücüyü annesi Mısır’a kaçırdı Lüks araç ile 1 kişinin ölümüne neden olan 16 yaşındaki sürücüyü annesi Mısır'a kaçırdı
17:57 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Menzil şeyhini ziyaret etti Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Menzil şeyhini ziyaret etti
17:20 ABD’de tek motorlu uçak otoyola çakıldı: 5 kişi hayatını kaybetti ABD'de tek motorlu uçak otoyola çakıldı: 5 kişi hayatını kaybetti
17:06 Galatasaray’dan Adnan Aybaba, Serhat Ulueren ve Ahmet Akpınar hakkında suç duyurusu Galatasaray'dan Adnan Aybaba, Serhat Ulueren ve Ahmet Akpınar hakkında suç duyurusu
16:02 Çöpe at kemikleri atan kişi yakalandı İşte mesleği Çöpe at kemikleri atan kişi yakalandı! İşte mesleği
15:56 Suudi Arabistan’ın İlk robotlarından Muhammed, tanıtım sırasında sunucuyu taciz etti Suudi Arabistan'ın İlk robotlarından Muhammed, tanıtım sırasında sunucuyu taciz etti
15:34 60 yaşındaki taksiciyi gasbedip şah damarından bıçakladılar 60 yaşındaki taksiciyi gasbedip şah damarından bıçakladılar
15:20 Kayseri ve Bursa’da seçim anketi AK Parti birini farkla kazanırken diğerini kaybediyor Kayseri ve Bursa'da seçim anketi! AK Parti birini farkla kazanırken diğerini kaybediyor
15:08 Matematik derslerinden integral konusu kaldırılıyor mu Bakan Tekin yeni düzenlemenin sinyalini verdi Matematik derslerinden integral konusu kaldırılıyor mu? Bakan Tekin yeni düzenlemenin sinyalini verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2024 18:15:20. #1.12#
SON DAKİKA: Yurt dışından getirilen 3 tırın şase değiştirilerek satıldığı ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement