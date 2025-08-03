Yurt Genelinde Sıcaklıklar 40 Dereceyi Aştı

Yurt genelinde bugün 10 ilde termometreler 40 derece ve üzerini gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki verilere göre, yurt genelinde sıcaklıklar kademeli olarak mevsim normallerine düşüyor.

Yurt genelinde günün en yüksek sıcaklığı, 44,7 dereceyle Şırnak Cizre'de ölçüldü. Bunu Siirt'in Kurtalan ilçesi 42,3, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi ise 42,2 dereceyle takip etti.

Termometrelerin 40 derece ve üzerinin gösterdiği il ve ilçeler şöyle:

İL/İLÇE SICAKLIK (C°) Şırnak, Cizre 44,7 Siirt, Kurtalan 42,3 Diyarbakır, Bağlar 42,2 Mardin, Dargeçit 41,9 Şanlıurfa, Ceylanpınar 41,9 Batman, Hasankeyf 41 Malatya, Yazıhan 40,6 Artvin, Yusufeli 40,4 Gaziantep, Karkamış 40,3 Elazığ, Keban 40

Kaynak: AA