Yurt Genelinde Yağış ve Soğuk Havalar Bekleniyor - Son Dakika
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Yurt Genelinde Yağış ve Soğuk Havalar Bekleniyor

Meteoroloji, yurt genelinde yağış, karla karışık yağmur ve rüzgar uyarısı yaptı.

08.04.2025 09:17
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(ANKARA) - Yurdun büyük bölümünde yağış bekleniyor. Yağışın, Karadeniz'in iç kesimlerinin ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yüksekleri ile Kütahya ve Eskişehir çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu; İç ve Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya çevrelerinin yağışlı olması bekleniyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak, Karadeniz'in iç kesimlerinin ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yüksekleri ile Kütahya ve Eskişehir çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Muş, Bitlis, Ağrı, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Antalya'nın batı, Van'ın güney kesimlerinde ise yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Doğu bölgelerinde toz aşınımı bekleniyor

Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağış, kuvvetli rüzgar ve toz taşınımı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerekiyor.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 9, en düşük 5; İstanbul'da en yüksek 10, en düşük 4; İzmir'de en yüksek 18, en düşük 8 derece olacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yurt Genelinde Yağış ve Soğuk Havalar Bekleniyor - Son Dakika

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