Yusuf Taşkın Hayata Tutunmaya Çalışıyor

KONYA'da sınıf arkadaşı İ.Ç. (10) tarafından boğazının sıkılması sonucu fenalaşıp kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınan Yusuf Taşkın'ın (10) babası Ramazan Taşkın ve yakınları açıklama yaptı. Taşkın, "Yusuf'um dirençli bir şekilde, küçük de olsa hayata tutunma çabasını sağlıyor. Geri dönmek istiyor. Hayata tutunmaya çalışıyor" dedi.

Olay, 28 Mayıs öğle saatlerinde Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki Dikilitaş Sahip Ata İlkokulu'nda meydana geldi. Okulun 4'üncü sınıf öğrencilerinden Yusuf Taşkın ile İ.Ç. arasında sınıfta tartışma çıktı. Bu sırada iddiaya göre İ.Ç.'nin boğazını sıktığı Taşkın'ın fenalaşarak yere yığıldığı öne sürüldü. Okuldaki öğretmenler, ilk müdahalesini yaparak sağlık ekiplerine haber verdi. Yusuf Taşkın, gelen ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan ve yoğun bakıma alınan Taşkın, entübe edilerek solunum destek cihazına bağlandı. Yusuf Taşkın'ın tedavisi sürerken, olayın ardından İ.Ç. Konya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'nde pedagog eşliğinde ifadesi alınıp, ailesine teslim edildi.

'BÖBREK VE ORGANLARININ KÖTÜYE GİTTİĞİNİ SÖYLEDİLER'

Babası Ramazan Taşkın ve yakınları Yusuf'un okulunun önüne giderek açıklama yaptı. Oğlunun durumunun kötüye gittiğini söyleyen Taşkın, "Yusuf'umuzun durumunu en son sabah öğrendik. Kan değerlerinin yüksek olduğunu ve hayati riskinin olduğunu söylüyorlar. Ayrıca böbrek ve organlarının da kötüye gittiğini söylediler. Ben de baba olarak Cenabıallah'a dua ediyorum. Oğlumun geri dönmesi bekleyişi içerisindeyiz. Yusuf'um dirençli bir şekilde, küçük de olsa hayata tutunma çabasını sağlıyor. Geri dönmek istiyor. Hayata tutunmaya çalışıyor" diye konuştu.

Haber-Kamera: Salih BÜYÜKSAMANCI/Konya, DHA