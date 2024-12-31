Yuvacık Barajı\'ndaki Su Seviyesi Yağışlarla Arttı

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KOCAELİ'nin su ihtiyacının önemli bölümünün karşılandığı Yuvacık Barajı'nda su seviyesi, son günlerde yağan yağmurun ve kar sularının etkisiyle artış göstermeye başladı. Yağışlar öncesinde yüzde 17 seviyesine kadar düşen barajda, bu kez su seviyesi yüzde 27 olarak ölçüldü.

Başiskele ilçesinde bulunan ve kentin içme su ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'nda, Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü verilerine göre; 15 Aralık Pazar günü doluluk oranı 8 milyon 819 metreküp ile yüzde 17 seviyesinde ölçüldü. Aradan geçen 2 haftada barajdaki su kapasitesi, yağmur ve kar yağışının etkisiyle yüzde 10'luk artış gösterdi. Dün yapılan ölçümlerde 14 milyon 140 metreküp su bulunan barajda doluluk oranı yüzde 27 seviyesine ulaştı.

HABER: KAMERA: Nazım Özgün ERBULAN-Ardacan UZUN/BAŞSİKELE(Kocaeli),