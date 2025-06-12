Yüzen Adalar Barajda Sabitleniyor

Tabiat varlığı yüzen adalar baraj ortasına sabitleniyor

ADIYAMAN - Tescilli Tabiat Varlığı olan Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi Çat Barajı'nda ki yüzen adaların kurtarılması için, sabitleme çalışması başladı.

Rüzgar ve değişken su seviyesinin etkisiyle sürekli yer değiştiren ve kıyıya vuran yüzen adaların ilki yüzdürülerek, barajın su seviyesi en yüksek bölgesine sabitlendi. Çelikhan Kaymakamlığı ve Adıyaman Üniversitesi tarafından hazırlanan kurtarma projesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından onaylanarak, finansman sağlandı.

2 bin ile 3 bin yılda oluşan ve dünyada eşine az rastlanır, doğa harikası yüzen adaları kurtarmak harekete geçildi. İlk olarak barajda yüzen ve yaklaşık 80 metrekare büyüklüğünde bir ada tekneler ile belirlenen yere yüzdürüldü.

Uzmanlar gözetiminde, çevre dostu özel karışımla üretilen beton bloklar, çelik halatlar, çelik hasırlar ve zincirler ile ada sabitlendi. Sabitlenen ada 10 metrelik bir alanda hareket edebilecek.

2000 yılından önce 100 dekardan fazla olan yüzen adaların şuan yaklaşık 2 dekarı sunun yüzeyinde yüzebiliyor. Diğerleri kıyıya vurdu.

Birçok bitki kalıntısının bir araya gelerek oluşturduğu yüzen adaların büyüklüğü 50 ile 500 metrekare arasında değişiyor.

Adaları oluşturan bitkilerdeki organik karbonlar sayesinde atmosferdeki 11 ton karbondioksitin hapsedildiği ve atmosferi koruduğu bilimsel olarak açıklanmıştı.

Konuyla ilgili bilgi veren Adıyaman Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Aykut Güzel, "Daha önce Çat Barajı üzerinde daha fazla ada bulunuyordu. Bu adalar suyun sürekli olarak seviyesinin değişmesiyle beraber kıyıya vurmakta ve kıyıya vurduktan sonra da canlılığını yitirip tamamen yok olmakta. Tekneler yardımıyla adalarımızı belirlediğimiz koordinatlara getirdik. Bu koordinatlar üzerinde sabitleme işlemini gerçekleştireceğiz. Çelik hazırlar ada üzerine yerleştirilerek daha sonra bir kafes sistemi oluşturulacak. Bu kafes sisteminin de beton bloklara bağlanmasıyla adaların sabitlenmesi gerçekleştirilecek" dedi.

Proje Koordinatörü Çelikhan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Akın ise, "Yüzen adalarımız turizm değeri olduğundan dolayı bunlar doğa dostu, karbon salınımı için bayağı bir karbon tutması vardır. Bu 3 bin yılda oluşan yüzen adaların heba olmasını engellemek için bizim bu projeyi üniversitenin işbirliği ile geliştirdik. Şuanda uygulama aşamasındayız" diye konuştu.