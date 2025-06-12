Yüzen Adalar Koruma Projesi Başladı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesindeki Çat Barajı'nda bulunan, tescilli tabiat varlığı yüzen adaların korunması amacıyla sabitleme çalışması başlatıldı.

Büyüklükleri 50 ila 500 metrekare arasında değişen, rüzgar gibi dış etkenler nedeniyle kıyıya sürüklenip karaya oturan adaların "yüzen" özelliğini koruma amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Çelikhan Kaymakamlığı ve Adıyaman Üniversitesi tarafından hazırlanan proje, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca onaylandı.

Onayın ardından harekete geçen ekipler, proje kapsamında ilk olarak barajda yüzen ve yaklaşık 80 metrekare büyüklüğündeki bir adayı teknelerle belirlenen yere yüzdürdü.

10 metrekarelik alanda hareket edebilecek

Uzman gözetiminde yürütülen çalışmada, çevre dostu özel karışımlarla üretilen beton bloklar, çelik halatlar, çelik hasırlar ve zincirler kullanılarak ada sabitlendi. Sabitleme sistemi, adanın 10 metrelik bir alan içerisinde kontrollü hareket etmesine imkan tanıyor.

Projenin devamında sağlıklı olan diğer adacıklar da aynı yöntemle sabitlenmeye devam edecek.

Proje Koordinatörü olarak görev yapan Çelikhan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Akın, AA muhabirine, yüzen adaların yaklaşık 3 bin yılda oluştuğunu hatırlattı.

Yüzen adaların rüzgarın etkisi ve suyun alçalıp yükselmesiyle baraj kenarlarına yaklaşıp kıyıya oturduğunu anlatan Akın, "Biz de, 'Son kalan yüzen adaları en azından kurtaralım' diye harekete geçtik ve Çelikhan Kaymakamlığı ile bu projeyi hayata geçirdik. İnşallah yüzen adaları bu şekilde kurtarmayı başaracağız. Bu yüzen adalar çevre dostu olup karbon tutmaktadırlar. Karbon tuttuklarından dolayı havaya zarar vermemekte. O yüzden projeyi çok önemsiyoruz." diye konuştu.

Adıyaman Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Aykut Güzel ise projede, yüzen adaların sabitlenmesi ve doğaya kazandırılmasıyla ilgili çalışmalara başladıklarını aktardı.

İlk adayı belirlenen koordinata yerleştirdiklerini anlatan Güzel, "Şu anda adalarımızın etrafını çelik kafes sistemiyle kaplayarak, daha sonra beton bloklarla sabitlenmesini gerçekleştireceğiz. Projenin devamında diğer adaları da kurtarmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.