Yüzme ile Yeniden Yürümeye Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yüzme ile Yeniden Yürümeye Başladı

Yüzme ile Yeniden Yürümeye Başladı

Sadık Altıntaş, iş kazasının ardından yüzme sayesinde yürüme yetisini kısmen geri kazandı.

19.11.2024 12:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da yaşayan 43 yaşındaki Sadık Altıntaş, 4 yıl önce geçirdiği iş kazası sonrası kaybettiği yürüme yetisini yüzme ile kısmen geri kazandı.

Altıntaş, Edirne'de teknisyen olarak çalıştığı iş yerinde makine parçasının omuriliğinin üzerine düşmesiyle yaralanarak yürüme yetisini yitirdi.

Hastanede 3 ay tedavi gördükten sonra tekerlekli sandalyeyle taburcu edilen Altıntaş, yeniden yürüyebilmek için tedavi yolları aramaya başladı.

Altıntaş, çeşitli fizik tedavilerin ardından 3 yıl önce yüzme antrenörü Anıl Bulut ile çalışmaya başladı.

Yüzme sayesinde kaslarının gelişmesi sayesinde yürüteç yardımıyla adım atmaya başlayan Altıntaş, tamamen desteksiz yürüyebilmek için haftanın 5 günü havuzdaki antrenmanlarını sürdürüyor.

Altıntaş, AA muhabirine, doktorun raporlarına bakıp "Yürüyemezsin." dediği gün çok büyük üzüntü yaşadığını söyledi.

Destekli olsa da yeniden adım atabilmenin sevindirici olduğunu belirten Altıntaş, "2020 yılında Edirne'de makine teknisyeni olarak çalıştığım iş yerinde kaza geçirdim. Omurilik yaralanmasından dolayı yürüme yetimi kaybettim. İş kazasının ardından 3 ay boyunca hastanede yattım. Hastaneden tekerlekli sandalyeyle çıktım. Daha sonra tedavi için bir şeyler ararken Anıl hocayla tanıştık, yüzme çalışmalarına başladık. Bu duruma gelmemde yüzmenin çok büyük etkisi var." diye konuştu.

Altıntaş, hastaneye yürüteçle gittiğini gören doktorların da duruma şaşırdığını, zamanla desteksiz yürüyeceği günlerin hayaliyle hiç yılmadan çalıştığını dile getirdi.

İnsanların sağlığının kıymetini bilmesi gerektiğini ifade eden Altıntaş, şunları kaydetti:

"Raporlara göre benim yatalak olmam gerekiyordu. Çok mücadele ettik yeniden ayağa kalkmak için ve yüzmenin çok katkısı oldu. Yüzmeyle beraber iyileşme devam ediyor. İyileşmenin olması sevindiriyor. Ben iyileşebileceğimi, ayağa kalkabileceğimi düşünmüyordum. Doktorların tavsiyesi, yüzme çalışmalarıyla bugünlere geldik. Beslenme, moral ve egzersizin her zaman hayatımızda olması gerekiyor. Böyle devam edip inşallah daha iyi olmaya çalışacağım. Desteksiz yürüme hedefiyle çalışmalara devam ediyorum. İnşallah desteksiz yürüyeceğim günleri de görürüz. Bedensel engelliler için düzenlenen yarışmalara da hazırlanıyoruz. Yarışmalara katılıp madalya kazanmak istiyorum."

Antrenör Anıl Bulut da Sadık Altıntaş ile 3 yıldır düzenli olarak çalışma yaptıklarını anlattı.

Altıntaş'ın ilk geldiğinde adım dahi atamadığına dikkati çeken Bulut, "Yaptığımız çalışmaların sonunda kendisini geliştirdi. Yürüteçle de olsa gayet güzel yürüyor. Çok önemli bir gelişim gösterdi. Yüzmede de kendisini geliştirdiği için yarışlara katılmak istiyor. Biz de kendisine destek olmaya devam edeceğiz. Tamamen desteksiz yürüdüğü zamanları da görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

İş Kazası, Güncel, Sağlık, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yüzme ile Yeniden Yürümeye Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:35 Nihat Doğan: Mehmet Ali Erbil, oğlunun kulağına ezan okuduğumda bile kumar oynuyordu Nihat Doğan: Mehmet Ali Erbil, oğlunun kulağına ezan okuduğumda bile kumar oynuyordu
12:35 Yenidoğan Çetesi davasında sanık hemşireden kan donduran sözler Yenidoğan Çetesi davasında sanık hemşireden kan donduran sözler
11:17 Bakan Memişoğlu’nun tavrı bütçe görüşmelerinde tansiyonu yükseltti Bakan Memişoğlu'nun tavrı bütçe görüşmelerinde tansiyonu yükseltti
11:09 MHP lideri Bahçeli: İttifakta görüş ayrılığı yok, Cumhurbaşkanımızla bağımız sarsılmaz MHP lideri Bahçeli: İttifakta görüş ayrılığı yok, Cumhurbaşkanımızla bağımız sarsılmaz
10:37 Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün başladı İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün başladı! İşte tüm detaylar
17:53 Türk Bilim İnsanlarından Dev Adım: Cep Telefonuyla Şeker Ölçümü İmkânı Türk Bilim İnsanlarından Dev Adım: Cep Telefonuyla Şeker Ölçümü İmkânı!
17:51 Yavuz Ağıralioğlu, Maserati marka makam araca mı biniyor Meselenin aslı ortaya çıktı Yavuz Ağıralioğlu, Maserati marka makam araca mı biniyor? Meselenin aslı ortaya çıktı
17:46 Emine Erdoğan’dan “G20 Liderler Zirvesi“ paylaşımı Açıklaması Emine Erdoğan'dan "G20 Liderler Zirvesi" paylaşımı Açıklaması
17:36 21. yüzyılın en iyi penaltıcıları açıklandı: Listede tek Türk var 21. yüzyılın en iyi penaltıcıları açıklandı: Listede tek Türk var
17:36 MHP’li İlyas Topsakal: Zamanı geldiğinde Bahçeli’yi herkes anlayacak MHP'li İlyas Topsakal: Zamanı geldiğinde Bahçeli'yi herkes anlayacak
17:30 Yüksek Enflasyonla Mücadelede Yeni Nesil ATM’ler Devreye Giriyor Yüksek Enflasyonla Mücadelede Yeni Nesil ATM'ler Devreye Giriyor
17:12 Yenidoğan Çetesi’nin avukatı: Türkiye’de böyle yargısız infaz görülmemiştir Yenidoğan Çetesi'nin avukatı: Türkiye'de böyle yargısız infaz görülmemiştir
17:10 320 bin km’de araç satın alan vatandaş, dönüş yolunda hayatının şokunu yaşadı 320 bin km'de araç satın alan vatandaş, dönüş yolunda hayatının şokunu yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2024 13:42:53. #1.11#
SON DAKİKA: Yüzme ile Yeniden Yürümeye Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.