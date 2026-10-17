Zafer Partili Ertugan, Antalya Elmalı'da 4 liralık elma için iktidara çağrıda bulundu. - Son Dakika
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Zafer Partili Ertugan, Antalya Elmalı'da 4 liralık elma için iktidara çağrıda bulundu.

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Zafer Partili Ertugan, Antalya Elmalı\'da 4 liralık elma için iktidara çağrıda bulundu.
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Zafer Partili Ertugan, Elmalı'da elmanın 4 liradan alıcı bulmasına tepki gösteren üreticinin videosunu paylaştı. Ertugan, çiftçinin sesinin duyulmasını, ürünün dalında ve üreticinin borç altında bırakılmamasını, alım ve destek mekanizmalarının derhal devreye sokulmasını istedi.

(ANKARA)- Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Musa Ertugan, Antalya'nın Elmalı ilçesinde elmanın kilogramının 4 liradan alıcı bulmasına tepki gösteren bir üreticinin videosunu paylaşarak iktidara çağrıda bulundu. Ertugan, "Çiftçinin sesini duyun. Ürünü dalında, üreticiyi borç altında bırakmayın. Alım ve destek mekanizmalarını derhal devreye sokun" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Musa Ertugan, Antalya'nın Elmalı ilçesinde bir elma üreticisinin artan maliyetlere ve ürününün satış fiyatına tepki gösterdiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Videodaki üretici, elmanın kilogramının 4 liradan alıcı bulduğunu belirterek artan maliyetleri karşılayamadığını dile getirdi.

Ertugan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Çiftçinin alın teri yerde, iktidarın gözü başka yerde.

Elmalı'da üreticinin emeğinin karşılığı bu mu? Üreticiyi ürününü toplamaktan vazgeçiren, vatandaşı meyveye hasret bırakan bu düzen kabul edilemez.

Hükümete çağrımız nettir: Çiftçinin sesini duyun. Ürünü dalında, üreticiyi borç altında bırakmayın. Alım ve destek mekanizmalarını derhal devreye sokun.

Zafer Partisi iktidarında çiftçimiz sahipsiz, emeği karşılıksız bırakılmayacak. Üreten kazanacak, milletimiz uygun fiyatla gıdaya ulaşacak.

Türk çiftçisinin alın terini yere düşürmeyeceğiz."

Kaynak: ANKA
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