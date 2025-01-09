Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin Karaman'da düzenlediği mitinge katıldı, çeşitli ziyaretlerde bulundu.
Özdağ, Hamidiye Mahallesi'ndeki Garnizon ve Polis Şehitliği'ni ziyaret etti.
Ardından partililerin katılımıyla bir otelin balo salonunda basın toplantısı düzenleyen Özdağ, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda partisinin düzenlediği mitinge katıldı.
Son Dakika › Güncel › Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Karaman'da partililerle buluştu - Son Dakika
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