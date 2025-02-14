Zafer Partisi, Özdağ'ın Tutukluluğunu Görüştü - Son Dakika
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Zafer Partisi, Özdağ'ın Tutukluluğunu Görüştü

Zafer Partisi, TBB Başkanı Sağkan ile görüşerek Ümit Özdağ'ın tutukluluk sürecini ele aldı.

14.02.2025 19:32
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(ANKARA)- Zafer Partisi Genel Başkan Vekili Ali Şehirlioğlu'nun, TBB Başkanı Erinç Sağkan ile görüşmesinde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutukluluk süreci konuşuldu.

Zafer Partisi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Genel Başkan Vekilimiz Sayın Prof. Dr. Ali Şehirlioğlu, Genel Başkan Yardımcılarımız Av. Fatih Eryılmaz ile Dr. Fikret Bayır ve Merkez Disiplin Kurulu Başkanımız Av. Murat Yıldız, Türkiye Barolar Birliği(TBB) Başkanı Sayın Erinç Sağkan ile görüştü. Görüşmede Genel Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ümit Özdağ'ın hukuksuz tutukluluk süreci konuşuldu. Nazik misafirperverlikleri için Sayın Erinç Sağkan'a ve değerli Türkiye Barolar Birliği heyetine teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Zafer Partisi, Özdağ'ın Tutukluluğunu Görüştü - Son Dakika

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