Zafer Partisi Sözcüsü: Hükümetin açıkladığı tasarruf tedbirleri göstermelik - Son Dakika
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Zafer Partisi Sözcüsü: Hükümetin açıkladığı tasarruf tedbirleri göstermelik

Zafer Partisi Sözcüsü: Hükümetin açıkladığı tasarruf tedbirleri göstermelik

Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu, hükümetin açıkladığı tasarruf tedbirlerinin göstermelik olduğunu belirterek, bu tedbirlerin cari açığı kapatmaya yetmediğini söyledi. Karamahmutoğlu, hükümetin 2024 yılında cari açığın 83 milyar dolar olacağını açıkladığını ve tasarruf tedbirlerinin bu açığın sadece yüzde 5'ini karşılayacağını ifade etti.

20.05.2024 16:22
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(ANKARA) - Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu, hükümetin açıkladığı tasarruf tedbirlerinin göstermelik olduğunu söyleyerek, "2024 yılında hükümetin vermiş olduğu rakamlara göre cari açık yaklaşık olarak 83 milyar dolar olarak görülüyor. Açıkladıkları tasarruf tedbirlerinin neticesinde elde edecekleri tasarruf ise bu 83 milyar dolarlık cari açığın yüzde 5'i bile değil" dedi.

Azmi Karamahmutoğlu, partisinin haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin hayatını kaybettiği helikopter kazasına değinen Karamahmutoğlu başsağlığı dileyerek, "Ülkenin bir an önce sorunsuz şekilde yeni yöneticilerini seçip huzur, güven ve barış içerisinde yoluna devam etmesini diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Karamahmutoğlu, tasarruf tedbirlerine ilişkin şu eleştirilerde bulundu:

"AKP hükümeti tasarruf tedbirlerine yöneldi, zira hem bürokrasinin hem siyaset oligarşisinin yaşamakta olduğu şatafat, lüks, gösteriş hayatı artık toplumu iyice rahatsız etmeye ve toplumsal gerginliğe sebep olmaya başladığında tasarruf tedbirlerine gidildi. Alınan kararlar görülüyor ki bu tasarruf tedbirleri göstermelik makyaj tedbirler. Sadece birkaç servis arabasının servis dışı bırakılması, makam arabalarının geri alınması ve yeni yatırımların önlenmesi şeklinde. Oysa asıl gider asıl deliklerin kapanmasına dönük tedbirlerin alınmadığını görüyoruz. 2024 yılında hükümetin vermiş olduğu rakamlara göre cari açık yaklaşık olarak 83 milyar dolar olarak görülüyor. Açıkladıkları tasarruf tedbirlerinin neticesinde elde edecekleri tasarruf ise bu 83 milyar dolarlık cari açığın yüzde 5'i bile değil."

Kaynak: ANKA

Azmi Karamahmutoğlu, Zafer Partisi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zafer Partisi Sözcüsü: Hükümetin açıkladığı tasarruf tedbirleri göstermelik - Son Dakika

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