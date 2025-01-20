Zafer Partisi Sözcüsünden, Genel Başkan Özdağ Hakkındaki Soruşturmaya Tepki : "Sizi Daha Çok Rahatsız Etmeye Devam Edeceğiz" - Son Dakika
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Zafer Partisi Sözcüsünden, Genel Başkan Özdağ Hakkındaki Soruşturmaya Tepki : "Sizi Daha Çok Rahatsız Etmeye Devam Edeceğiz"

Zafer Partisi Sözcüsünden, Genel Başkan Özdağ Hakkındaki Soruşturmaya Tepki : "Sizi Daha Çok Rahatsız Etmeye Devam Edeceğiz"

Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a, "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçundan başlatılan soruşturmaya tepki göstererek, "Sizi daha çok rahatsız etmeye devam edeceğiz." dedi.

20.01.2025 16:31  Güncelleme: 16:33
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(ANKARA) - Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a, "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçundan başlatılan soruşturmaya tepki göstererek, "Sizi daha çok rahatsız etmeye devam edeceğiz." dedi.

Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan başlatılan soruşturmaya ilişkin konuştu.

Özdağ hakkında, düşüncesini dile getirdiği için, yine söyledikleri nedeniyle soruşturma açıldığını belirten Karamahmutoğlu, "Belediyelerde yolsuzluk üzerinden Zafer Partisi'ne bir suçlama yöneltilemeyeceği için fikir üzerinden suçlama yöneltiliyor." değerlendirmesini yaptı.

Genel Başkan Özdağ'ın, Antalya'daki il başkanlarının katıldığı çalıştaydaki konuşmasının birilerini rahatsız ettiğini söyleyen Karamahmutoğlu, "Henüz daha tebligat Genel Merkezimize ulaşmadı. Geldiği zaman içeriğini tam olarak anlayacağız, fakat bilgi notundan anladığımız, hangi kısımlardan rahatsız olduklarını biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk'ün Anadolu'daki varlığının, Anadolu'nun bir Türk yurdu olmasının hazmedilemediğini, Haçlı Seferleriyle, Anadolu'da Türk'ün varlığının hedef alındığını savunan Azmi Karamahmutoğlu, bugün de AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, " Türkiye'nin bir İsrail saldırısıyla, saldırısı tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söylediğini" belirtti.

Karamahmutoğlu, "Haçlı Savaşları Anadolu'da Türk varlığını hedef alan dinci savaşlardı ve diyoruz ki aynı dinci saldırıları bugün de görüyoruz. Aynı dinci saldırıları, siyasallaşmış dini düşüncelerden kaynaklı saldırıları bugün de görüyoruz ve bunun zararlarını çekiyoruz." dedi.

"İlk arayan Özgür Özel oldu"

Karamahmutoğlu, soruşturma nedeniyle Özdağ'ı arayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ve CHP'ye teşekkür ederek, "Soruşturma açıldığının ajanslara düşmesiyle Sayın Genel Başkan'a gelen telefonlar olmaya başladı. Bunlar içerisinde ilk arayan Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın Genel Başkanı Özgür Özel oldu. Göstermiş olduğu duyarlılıktan ötürü Özgür Özel'e ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM'de yaptığı çağrıyla başlayan süreci de eleştiren Parti Sözcüsü Karamahmutoğlu, şunları kaydetti:

"22 Ekim'de Milliyetçi Hareket Partisi'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bebek katili terörist başı Abdullah Öcalan'a 'umut hakkı' diye ifade ederek başladığı ve devamında bebek katilini Meclis'te konuşmaya davet eden konuşmasıyla start alan süreç, görülen o ki Türkiye'nin üniter ulus devlet hüviyetinden çıkıp federal yahut konfederal bir yapılanmaya doğru gideceği, içinde Türklerin tamamen azınlıkta kalacağı ve Türk yönetiminin eliyle yapay bir milletin oluşturulacağı, başka milletlerinin bunun içine katılacağı bir konfederasyona evrildiği, evrileceği...  Bu süreç, bilgimiz dahilindedir, malumatımızdır. Biz bu doğrultuda Türk kamuoyunu, vatandaşları bilgilendirdiğimiz için, bu projenin sahipleri yahut sahibinin siparişiyle uygulayıcıları olanlar şüphesiz bu durumdan çok rahatsızdırlar. Aynı rahatsızlığı vermeye, sizi daha çok rahatsız etmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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