Zara\'da Aile Destek Merkezi Açıldı

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas'ın Zara ilçesinde açılış ve ziyaretlerde bulundu.

Güler, Vali Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy ile MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek'le birlikte Zara Aile Destek Eğitim Merkezi açılış törenine katıldı.

Güler, burada yaptığı konuşmada, kaymakamlık öncülüğünde güzel bir hizmet binasının açılışını gerçekleştireceklerini söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Türkiye genelinde çok özel projeler yürüttüğünü belirten Güler, "Açtığımız bu merkez, kadınlarımıza yönelik meslek edindirme, psikolojik destek sağlama anlamında güzel işlere imza atacak. Zara ilçemizin önemli bir ihtiyacını görmüş olacak. Ben şimdiden hayırlı olmasını ve hemşehrilerimiz için güzel hizmetlere vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Merkezimizin açılmasında, binanın tadilatında büyük emekleri bulunan ZASİAD yönetimine, değerli iş insanlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Zara İlçe Müftüsü Yunus Güleç'in yaptığı dua ile merkez hizmete açıldı.

Açılışın ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğünü ziyaret eden Güler, yetkililerden bilgi aldı.

Ziyaretlere, Kaymakam Enes Emircan Buyuran, Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, İmranlı Belediye Başkanı Ali Ürek, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve muhtarlar da katıldı.