Sivas'ın Zara ilçesinde "Doğa Okur Yazarlığı" konulu seminer düzenlendi.
Seminer, Yeşil Zara Gönüllüleri Derneği ve Dünya Doğayı Koruma Derneği işbirliğiyle Zara Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.
Programda, Karabük Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Toprak İlmi ve Ekoloji Bölümünden Doç. Dr. Cumhur Güngöroğlu tarafından katılımcılara doğa okur yazarlığı, orman yangınlarında ilk müdahale, yangında farkındalık konularında bilgilendirme yapıldı.
İki gün süren seminere, muhtarlar, dernek üyeleri ile vatandaşlar katıldı.
Son Dakika › Güncel › Zara'da Doğa Okur Yazarlığı Semineri - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?