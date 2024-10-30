Zara'da Hizmet Toplantısı Yapıldı

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Sivas'ın Zara ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantısı yapıldı.

Zara Belediyesi Düğün Salonu'nda düzenlenen toplantıda, birlik gündem maddeleri görüşüldü, yatırım programı değerlendirildi.

Kurum amirleri ve yetkili personel tarafından bilgilendirmelerin de yapıldığı toplantıda, köy içme suyu kullanımı, av sezonu, arıcılık, gezici sağlık hizmetleri, ikamet, güvenlik ve sosyal yardımlaşma konularında muhtarlara bilgi verildi.

Köylere Hizmet Götürme Birliği Şefi Namuk Kaya vekaletinde gerçekleştirilen toplantıda 2024 yılı ulaşım, içme suyu, tarımsal sulama yatırımları da tanıtıldı.

Toplantıya kurum amirleri, il genel meclis üyeleri ile muhtarlar katıldı.